La Universidad de Sevilla (US) ha iniciado la consulta más participativa y abierta de su historia para elaborar el nuevo estatuto, que incluye una fase para recabar propuestas de toda la comunidad universitaria a través de una aplicación on line creada por la propia US.

El nuevo texto legislativo tendrá que estar aprobado antes del 12 de abril de 2025, de conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), que establece un plazo de dos años para que las universidades aprueben sus estatutos.

Durante las últimas jornadas, se han celebrado los primeros encuentros con la comunidad universitaria para explicarles la importancia de este proceso de reforma y el procedimiento a seguir para participar. En estas reuniones ha participado una amplia representación de la comunidad universitaria, más de 200 personas. A las sesiones han acudido los diferentes sectores que integran el Claustro, además de la Conferencia de Decanos y Directores de Centro, los directores de departamento y de los institutos de investigación, los órganos unitarios de representación del Personal Docente e Investigador (PDI) y del Personal Técnico, de Gestión, de Administración y Servicios y el Cadus.

La figura de Concha Horgué

Todas las sesiones han sido presididas por el rector de la US, Miguel Ángel Castro. También se ha contado con la asistencia de la delegada del Rector para la Elaboración del Estatuto, Concha Horgué, y del secretario general de la Universidad, Martín Serrano. El rector ha comunicado a los asistentes el nombramiento de la profesora Horgué como responsable para coordinar el proceso de elaboración de la nueva norma fundamental de la US. Castro ha valorado su perfil para este puesto en su triple condición de catedrática de Derecho Administrativo especialista en asuntos universitarios, anterior secretaria general durante más de 12 años y secretaria ejecutiva de la Sectorial de Secretarías Generales de la CRUE.

El rector ha asegurado en estas sesiones que “la Universidad de Sevilla cumplirá con la máxima diligencia la obligación impuesta por la LOSU de elaborar un nuevo estatuto en el plazo legal establecido”. La LOSU exige diversos desarrollos tanto en el ámbito nacional (Estatuto del PDI) como autonómico (nueva Ley Andaluza de Universidades), de modo que la futura aprobación de estas normas exige que el proceso de elaboración del estatuto se lleve a cabo con la necesaria flexibilidad para incorporar las novedades legislativas que se produzcan durante este período.

En las sesiones se ha explicado que tras la consulta a los órganos de gobierno y los representantes de los miembros de la comunidad universitaria, el procedimiento de participación general para toda la comunidad universitaria comenzará el próximo 1 de febrero a través de una aplicación informática diseñada por la US. Con esta vía toda la comunidad podrá aportar ideas sobre el contenido de la norma, que ayuden a la Comisión de Proyectos Normativos a consensuar un proyecto inicial de estatuto.

Las jornadas de reflexión

Además del proceso de participación interna, la US organizará unas jornadas de reflexión en los que participarán expertos en esta materia. El proyecto de estatuto se someterá a audiencia de la comunidad universitaria, antes de su aprobación definitiva por la comisión. Este texto final se tramitará en el Claustro, de acuerdo con el procedimiento establecido en el Reglamento de Funcionamiento de este órgano, que contempla la presentación de enmiendas por los claustrales, su análisis por la comisión y el debate y votación de éstas y del texto final en sesión plenaria.

El rector de la US ha insistido en que el estatuto “debe aprobarse con el mayor consenso posible” y ha pedido a la delegada que trabaje en ese sentido junto con la comisión de proyectos normativos. Finalmente, ha recalcado que “pese a que la LOSU es una mala ley, supone una oportunidad para elaborar un estatuto que constituya el marco fundamental regulatorio de esta universidad durante los próximos 20 años y un texto de referencia para la universidad pública española”.

El estatuto es la norma básica y más importante de la US, ya que regula todos los aspectos del funcionamiento, como los órganos de gobiernos, centros académicos, departamentos, docencia, investigación, personal, contratación y régimen económico. El actual Estatuto de la Universidad de Sevilla se aprobó en 2003 y fue modificado en 2008 y 2017.