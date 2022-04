La US presenta una herramienta digital para trabajar con alumnos de Educación Especial

Según los datos ofrecidos por The European Agency Statistics on Inclusive Education (EASIE) en su informe Dataset Cross-Country Report, el promedio de estudiantes entre 9 y 16 años que presentan necesidades educativas especiales (NEE) en Educación Primaria y Secundaria es del 4,44%. En España, esta cifra es del 2,96%. Estos porcentajes incluyen la escolarización en contextos inclusivos, aulas de educación especial en centros educativos ordinarios y centros específicos de educación especial.

En este grupo podemos encontrar niños con Trastornos del Espectro Autista (TEA), Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH), Discapacidad Intelectual (DI), Dificultades Específicas de Aprendizaje (DEA) o Trastornos del Desarrollo del Lenguaje (TDL).

Por otra parte, se estima que entre el 16% y el 24% de los estudiantes presentan dificultades para adaptarse a los sistemas tradicionales de enseñanza, y alrededor del 15% se encontrarían en situación de privación sociocultural. De esta forma, uno de los mayores retos de las escuelas inclusivas consiste en proporcionar al profesorado herramientas y recursos adaptativos que sean un apoyo efectivo en la atención educativa de este tipo de alumnado con NEE.

La nueva herramienta

Ante tal demanda, el jueves 21 de abril, a las 12:00, se celebra un evento en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla(US) en el que se presentará una herramienta web para trabajar con niños con trastornos del neurodesarrollo y del aprendizaje. La herramienta nace de un proyecto en el que participan investigadores del Laboratorio de Diversidad, Cognición y Lenguaje de la US y que forma parte de la convocatoria Erasmus Plus ‘KA2 – Cooperation for innovation and the exchange of good practices’. El proyecto está liderado por la Universidad de Zaragoza y cuenta además con socios en Málaga, Holanda, República Checa, Eslovaquia y Chipre.

El objetivo de este proyecto llamado C-DAOEF – Desarrollo de aplicaciones adaptativas computarizadas para la evaluación dinámica y la optimización de funciones ejecutivas de estudiantes con trastornos del neurodesarrollo y el aprendizaje consiste en desarrollar y validar un dispositivo de aplicaciones adaptativas computarizadas para la evaluación dinámica y la optimización de las funciones ejecutivas en alumnado que presenta NEE asociadas a trastornos del neurodesarrollo y el aprendizaje.

Las funciones ejecutivas constituyen un conjunto de habilidades implicadas en el control y regulación del funcionamiento cognitivo, y son determinantes para el aprendizaje, el ajuste conductual flexible, el funcionamiento social y el éxito académico, especialmente en niños con NEE.

El dispositivo contemplará distintos niveles de dificultad y ayudas graduadas asociadas a cada ítem. Su característica esencial consiste en la adaptación dinámica de estos elementos al nivel de competencia progresivo que va mostrando el estudiante. El sistema permitirá registrar la secuencia de acciones realizadas y los tiempos de ejecución. Su aplicación permitirá obtener información relativa tanto a los niveles de dificultad mostrados durante la resolución de distintas actividades, como al tipo y grado de apoyo requeridos para resolverlas con éxito.

Ajustada a cada necesidad

De este modo, se puede incidir de una forma más ajustada en las necesidades de cada niño, al optimizar las posibilidades de lograr mejores resultados. Además, las actividades incluidas en la plataforma tienen un formato de juego, por lo que se espera que sea también atractivo para los niños que la puedan usar y que con ello se aumente su motivación e implicación.

Este proyecto busca que la herramienta útil y novedosa sea de uso libre y gratuito y que quede a disposición de toda la comunidad educativa y sirva para mejorar el desarrollo y los aprendizajes de los niños con dificultades. Tiene un alto potencial de transferencia en función de las necesidades detectadas en relación al grupo poblacional al que va dirigido.

En Sevilla, ya hay seis centros educativos que participan de esta experiencia piloto: CEIP Andalucía (Sevilla), CEPR Cruz del Campo (Sevilla), CEIP El Ruedo (Arahal), IES Europa (Arahal), IES El Molinillo (Guillena) y el CEIP El Palmarillo (Dos Hermanas).