La US pone reparos a que el centro universitario del CEU siga adscrito

La Universidad de Sevilla (US) ha reaccionado al planteamiento de la Fundación San Pablo Andalucía CEU sobre la nueva Universidad Fernando III que, si los plazos previstos se cumplen, entrará en funcionamiento el curso 2023/24. Según detalló el pasado domingo este periódico, la intención de esta institución es que la Fernando III coexista, al menos durante un tiempo, con el Centro de Estudios Universitarios Cardenal Spínola, adscrito a la US, lo que les llevaría a compartir misma sede en dicho arranque.

Se trata de un planteamiento inicial al que la Hispalense ha puesto reparos por varios motivos. El primero, según ha detallado a Diario de Sevilla, es que la institución de enseñanza superior se expresó “negativamente” y “al igual que el resto de universidades públicas andaluzas” en el Consejo Andaluz de Universidades celebrado el pasado 13 de diciembre sobre la propuesta de creación de la Fernando III.

En concreto, el informe elaborado por el área de ordenación académica de la US consideraba que dicha iniciativa “no cumple los requisitos incluidos en el Real Decreto 640/2021, de 27 de julio, de creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios, así como de acreditación institucional de centros universitarios (BOE de 28 julio de 2021)".

"No se ajusta a los requisitos"

“Concretamente, la propuesta no se ajusta a los requisitos establecidos en lo que se refiere a la oferta académica y a las previsiones, tanto de profesorado como económicas y de recursos, que se derivan de aquella, como tampoco cumple con los requerimientos y obligaciones que la universidad debe asumir en el proceso de implantación y desarrollo de su actividad”, detallan desde la Universidad de Sevilla.

Otro aspecto que la Hispalense destaca es que “no fue informada con antelación a la celebración del citado Consejo Andaluz de Universidades de la intención de la propuesta privada de emplear las instalaciones del centro adscrito a la US para la implantación de la citada universidad, de la voluntad de utilizar recursos humanos docentes y administrativos del actual centro adscrito de la US para la puesta en marcha del proyecto, así como tampoco ha sido informada de la aparente pretensión de impartir un doble grado compuesto por una titulación que implantaría la universidad privada con otro título de la Universidad de Sevilla”.

También se incide en que no se ha comunicado a ningún responsable de la US que durante el primer año los estudiantes que ingresen en la Fernando III compartirán instalaciones con los del Centro Universitario Cardenal Spínola y que éste último mantendrá su oferta en paralelo con la nueva universidad. “No se ha solicitado ninguna autorización a la US”, abundan fuentes de la Hispalense.

"En defensa de la US y de su buen nombre"

Por tal motivo, la Universidad de Sevilla advierte que ha iniciado “un riguroso análisis de la lamentable situación, que conducirá de manera inmediata a la puesta en marcha de las actuaciones que se consideren adecuadas en defensa la US y de su buen nombre”. “Todo ello se realizará con el objetivo fundamental de no crear confusión en la sociedad a la que se debe y a la que sirve desde hace ya 516 años”, aclaran desde la institución académica.

Ante tales declaraciones, este periódico ha insistido para saber si la US está dispuesta a que el centro Cardenal Spínola continúe adscrito a la principal universidad pública de Sevilla, una cuestión a la que desde la Hispalense se ha respondido que “habría que negociarlo y nos tendrían que informar, cosa que no han hecho”. Una afirmación que contrasta con los argumentos expuestos por la Fundación San Pablo Andalucía CEU, que ha asegurado que desde que se puso en marcha el proyecto de la Fernando III ha aportado toda la información necesaria en los órganos y trámites pertinentes.

El Centro Universitario Cardenal Spínola tiene matriculados este curso 1.300 alumnos. La sede donde se encuentra está compartida con estudiantes de FP y de posgrado. El CEU prevé que la futura Universidad Fernando III acoja a 3.000 estudiantes, el doble del centro adscrito a la US. En 2025 contaría con un centro propio para la Escuela Politécnica.