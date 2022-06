Ultimátum a los bares incumplidores de la plaza del Salvador. La Gerencia de Urbanismo ha ordenado la inmediata suspensión del uso de la instalación de veladores que se encuentran en la céntrica plaza a los propietarios de los negocios la Bodeguita, la Antigua Bodeguita, la Alicantina, la Freiduría del Salvador y la Bodega los Soportales. Los técnicos recuerdan que en esta primera orden no se impone una multa, pero aperciben de que se impondrá en caso de un nuevo incumplimiento.

La inspección arrancó en la Bodeguita, en la que los veladores denunciados de la terraza no se ajustan a la licencia concedida por contar con unas mesas de dimensiones superiores a las autorizadas y que superan el máximo permitido por la ordenanza. “En el caso que nos ocupa, al establecimiento se le autorizó una terraza de seis por cuatro metros, por lo que sería factible por parte del solicitante presentar una propuesta con mobiliario de mayores dimensiones siempre y cuando se ajusten a las limitaciones de la normativa”. En consecuencia, se ordena la inmediata suspensión del uso de la instalación de veladores no ajustados a licencia.

El segundo negocio de hostelería inspeccionado fue la Antigua Bodeguita. La Gerencia apunta en el expediente que en la visita se comprueba que existen instalados veladores que no se ajustan a la licencia concedida por contar con unas mesas de dimensiones superiores a las autorizadas y que superan el máximo permitido por la ordenanza, así como una serie de elementos complementarios no autorizados. “En el caso que nos ocupa, al establecimiento se le autorizó una terraza de seis por cuatro metros, por lo que sería factible por parte del solicitante presentar una propuesta con mobiliario de mayores dimensiones siempre y cuando se ajusten a las limitaciones del artículo 8.3, si bien la autorización de mesas de mayores dimensiones podría significar tener que reducir el número de mesas, para no sobrepasar los 24 metros cuadrados autorizados”. En consecuencia, ordena la inmediata suspensión del uso de la instalación de veladores no ajustados a la licencia.

En la Alicantina, los técnicos de Urbanismo comprueban que existen instalados una serie de elementos (mesas altas de dimensiones 1,20 por 0,80 metros, taburetes, sillas apiladas, parasoles, mesas auxiliares en fachada) de los que no consta presentación de la declaración responsable de la renovación de la terraza de veladores para 2022, por lo que carece de licencia de ocupación de la vía pública. Asimismo, la disposición de las mesas auxiliares en fachada incumple el decreto 293/2009 de accesibilidad, así como la Orden TMA/851/2021 de 23 de julio respecto al itinerario peatonal accesible. Por otro lado, las dimensiones de las mesas instaladas exceden de las superficies máximas autorizables por la ordenanza, que tampoco permite almacenar o apilar productos en las terrazas ni junto a ellas. “En el lugar de referencia podría ser autorizable la instalación de terraza de veladores, previa solicitud de licencia y cumpliendo las condiciones dispuestas en la ordenanza reguladora de las terrazas de veladores”. En consecuencia, la Gerencia ordena la inmediata suspensión del uso de la instalación de veladores que se encuentra ubicada en el negocio dado que carece de licencia municipal.

El gobierno municipal sigue trabajando en el endurecimiento de la ordenanza

En la Freiduría del Salvador, Urbanismo comprueba que existen instalados una serie de elementos entre veladores y complementarios como mesas altas, taburetes y parasoles que no se ajustan a la licencia concedida por exceder en el número de mesas y sillas dispuestas respecto a lo autorizado, además de que los parasoles no están autorizado en la licencia concedida. En el informe aparece que las dimensiones de las mesas instaladas tampoco se corresponden con las que se solicitaron y autorizaron en la licencia (mesas altas cuadradas de 60 x 60 centímetros), excediendo en superficie incluso del máximo autorizable para las mesas por la ordenanza. Los técnicos ordenan la inmediata suspensión del uso de la instalación de veladores no ajustados a la licencia.

Por último, en la Bodega Los Soportales, la Gerencia comprobó que existen instalados una serie de elementos como mesas altas, taburetes, mesas altas cuadradas y taburetes (dos de ellas en la zona de soportal considerada como espacio privado de libre acceso público) y parasoles. Los técnicos recuerdan que la implantación de las terrazas requiere de previa obtención de la licencia municipal. En este caso, no consta presentación de declaración responsable para la renovación de la terraza para 2022, al haberse requerido documentación complementaria a la fecha no presentada. Por tanto, la instalación denunciada carece de dicha licencia. Por otro lado, las dimensiones de las mesas exceden del máximo permitido por la ordenanza y la disposición de las mesas incumple el decreto 293/2009 de accesibilidad, así como la orden TMA/851/2021 de 23 de julio respecto al itinerario peatonal accesible. Urbanismo apunta que podría ser autorizable la instalación de veladores previa solicitud de licencia y cumpliendo las condiciones dispuestas en la ordenanza. En consecuencia, se ordena la inmediata suspensión del uso de la instalación de veladores.

El gobierno municipal cuenta con el visto bueno de hosteleros y vecinos para endurecer las sanciones que se imponen en la actualidad a los dueños de los negocios que quebrantan la ordenanza reguladora sobrepasando el número de mesas y sillas autorizados. Partiendo de la consideración de que las multas económicas que se están imponiendo a esos bares son asumibles por los propietarios, la Gerencia sigue trabajando con la intención de retirarles el velador durante un año tras hacer oídos sordos a un primer paso.