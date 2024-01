La Universidad de Sevilla y el SAS solicitan patente para un tratamiento contra el trombo con nanomedicina

El grupo de investigación I+DNanoMed de la Universidad de Sevilla (US) dirigido por Lucía Martín-Banderas y la investigadora Remedios Otero Candelera, neumóloga del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla y responsable del grupo de Enfermedades Respiratorias del IBIS, han presentado una nueva solicitud de patente en el ámbito de la nanomedicina, en este caso para el tratamiento de la enfermedad tromboembólica venosa (ETV).

Se trata de un nuevo sistema farmacéutico basado en agregados micrométricos de nanopartículas poliméricas que combina dos fármacos, para ser administrado por vía intravenosa y de acción localizada y sostenida, ha explicado la US en una nota de prensa.

La ETV tiene una incidencia de un caso por cada 1.000 personas al año y es la tercera enfermedad cardiovascular más frecuente. Engloba dos patologías, como son la embolia pulmonar y la trombosis venosa profunda, las cuales comparten factores de riesgo, mecanismos etiopatogénicos y tratamiento. El tratamiento se basa, generalmente, en el uso de fármacos trombolíticos que pueden presentar importantes complicaciones hemorrágicas.

Además, debido a la presencia en el trombo de unas estructuras extracelulares denominadas trampas extracelulares, el fármaco trombolítico encuentra cierta resistencia para ejercer su acción. Por ello, el sistema diseñado por las investigadoras combina dos fármacos de acción complementaria. Por un lado, incluye un fármaco tombolítico (rtPA) y, por otro, utiliza un fármaco capaz de disolver esas trampas extracelulares, una enzima DNasa. En este contexto, Remedios Otero señala que "este nuevo sistema podría suponer un avance importante para el tratamiento de la ETV al permitir una acción localizada y prolongada de los dos fármacos utilizando dosis menores".

Las autoras han demostrado que su nuevo sistema es capaz de "vehiculizar de forma efectiva" dos fármacos de naturaleza proteica, que el sistema diseñado es "sensible" a los cambios de fuera de cizalla en la zona del trombo y que es capaz de liberar de forma sostenida ambos fármacos. Esta solicitud de patente se suma a la cartera de patentes del grupo de investigación I+DNanoMed en el ámbito de la nanomedicina. Entre ellas, destaca la patente internacional Method for Producing a Pharmaceutical Composition of Polymeric Nanoparticles for Treating Neuropathic Pain Caused by Peripheral Nerve Compression, licenciada para comercialización mundial a la empresa norteamericana Growblox Life Sciences.