Urbanismo reimpulsa los proyectos en Patrimonio

Una aclaración para evitar demoras que en muchos casos excede del año. A petición de los propios técnicos de la Gerencia de Urbanismo, el Servicio de Licencias e Inspección Urbanística ha elaborado un informe en el que aclara que las “obras de mantenimiento o limpieza de un Bien de Interés Cultural (BIC) o Jardín Histórico o su entorno, si se asegura que no se produce ningún cambio o modificación en el bien ni en sus instalaciones, ni en su pintura o acabado exterior, sino que se trata solo de trabajos de limpieza y mantenimiento, podríamos entender que no es necesaria la autorización de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico”. Lo que ayuda a reducir el importante retraso que registra Patrimonio Histórico con un buen número de proyectos patrimoniales de importancia para la ciudad.

Esto se recoge en el informe que firma la jefa del Servicio de Licencias e Inspección Urbanística en el que se alude a “conversaciones mantenidas” con el Servicio de Bienes Culturales de la Dirección Territorial de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía a raíz de las cuales “se ha convenido, en aras a una mayor simplificación administrativa, evaluar el alcance de las obras y actuaciones que se remiten” por parte de la Gerencia a la citada dirección para que sea objeto de dictamen por la comisión de Patrimonio. Por ejemplo, esto es para las intervenciones que se hacen con el contrato de conservación de Patrimonio de Urbanismo: no requieren un proyecto ante la comisión de la Junta porque no son intervenciones patrimoniales, sino sólo conservación.

El servicio de licencias argumenta que entran “peticiones para el mantenimiento y limpieza de edificios que no producen ningún cambio o modificación en el mismo y que se elevan a dictamen de la comisión porque son monumentos BIC o Jardines Histórico o su entorno”. Ante esta situación y a la vista del artículo 33 de la vigente Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía, aunque las obras de mantenimiento o limpieza recaigan sobre los “indicados monumentos BIC, Jardines Históricos o su entorno, ni se asegura que no se produce ningún cambio o modificación en el bien, ni en sus instalaciones, ni en su pintura o acabado exterior, sino que se trata solo de trabajos de limpieza y mantenimiento, podríamos entender que no es necesaria la autorización de la Comisión Provincial de Patrimonio”.

Los trabajos no deben producir ningún cambio o modificación en el edificio o espacio

Por tanto, concluye el informe del servicio de licencias que “no será necesaria la remisión de expedientes o documentaciones cuyo objeto sean las intervenciones descritas y, todo ello, por acuerdo entre el propio Servicio de Bienes Culturales y este Servicio de Licencias e Inspección Urbanística”. La Comisión Provincial de Patrimonio Histórico, un órgano dependiente de la delegación territorial en Sevilla de Turismo, Cultura y Deporte, cuya responsable es Minerva Salas, tiene pendiente de estudio e información un buen número de proyectos, tanto públicos como privados, que cuentan ya con sus presupuestos aprobados y a los que tan sólo resta este importante trámite para que la concesión de la licencia de obras sea una realidad y se puedan empezar cuanto antes.

Uno de los casos más significativos es el que afecta al Pabellón Real, en la Plaza de América del Parque de María Luisa. En octubre de 2021 se remitió a la el proyecto básico que comprenderá las obras necesarias para la recuperación del Pabellón Real como centro expositivo y divulgador de la figura de Aníbal González Álvarez de Osorio y en general de la arquitectura regionalista sevillana. El edificio pasará así a completar la oferta expositiva de la Plaza de América junto al Pabellón Mudéjar y el Museo Arqueológico Provincial. La inversión estimada para la adecuación se aproxima a 1,2 millones de euros que se suma al millón de euros invertido el pasado mandato para la restauración de la fachada.

Hay pendientes asuntos presentados hace más de un año, uno de los casos es el Pabellón Real

La ansiada sombra en la Avenida de la Constitución es otro proyecto que espera ser visado por la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico. Urbanismo adjudicó en marzo nuevo contrato por tres años para instalar toldos esta arteria principal del Casco Antiguo de la ciudad. Con un presupuesto de 489.401 euros, las velas cubrirán toda la Avenida, desde las confluencias de las plazas Nueva y San Francisco hasta la Puerta de Jerez. El proyecto técnico se encuentra pendiente de la valoración de la Comisión para que sea una realidad el próximo año.

El colapso de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico no sólo afecta a grandes proyectos de la ciudad. Los ciudadanos también se ven afectado debido a la situación en la que se encuentran algunos Planes Especiales de Protección del Conjunto Histórico.