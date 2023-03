Las Urgencias de Atención Primaria en Sevilla se desbordan con picos de 400 pacientes en una guardia

Hasta 400 pacientes atendidos en una guardia de 24 horas durante los fines de semana y entre 50 y 60 asistencias en días de diario, sólo, en el turno de noche. Éste es el panorama que viven algunos médicos de las Urgencias de Atención Primaria de Sevilla capital, según denuncian los propios profesionales.

En el Distrito Sanitario Sevilla hay siete puestos de urgencias extrahospitalarias (Amate, Torreblanca, Alcosa, Ronda Histórica, Pino Montano, El Greco y El Cachorro, además de Fuensanta que hace de apoyo de lunes a viernes). Son puntos en los que se presta atención sanitaria continuada y están concebidos para atender aquellas urgencias que a priori –por revestir menor gravedad– no requieren de una visita al hospital. Su función es prestar una asistencia más ágil y cercana durante un horario ampliado y, en consecuencia, frenar la llegada de casos a las urgencias hospitalarias. Pues bien, en los últimos meses, todo eso ha quedado en papel mojado.

Los médicos de las urgencias de Atención Primaria se han convertido por el colapso del sistema en el embudo al que llegan los pacientes que no pueden acceder a su médico de familia y eso, en palabras de la vocal del Servicio de las Urgencias de Atención Primaria (SUAP) del Sindicato Médico de Sevilla, Ana Pagador, ha "desvirtuado" este recurso sanitario, relegando la atención de "verdaderas urgencias" a un segundo plano.

"Los médicos que trabajan en los puntos fijos de urgencias del Distrito Sevilla se sienten invisibles para la Administración. Están asumiendo una sobrecarga continua que está desvirtuando el servicio para el que están concebidos los puestos de Urgencias extrahospitalaria. Antes, contábamos con periodos de alta demanda por temporadas, cuando llegaba la campaña de la gripe y el frío, pero ahora no se ve nunca una caída de la demanda. Llega todo lo que no se resuelve en Atención Primaria. Pacientes que van porque tardan en darle cita 15 días o, incluso, tres semanas. También llegan personas que van a los puntos de Urgencias de los centros de salud para renovar medicamentos, para que le actualicen el Sintrom o pidiendo partes de baja. Todo, independientemente, de los motivos urgentes, que también los tienen", lamenta Pagador. Aunque esas verdaderas urgencias serían las menos. "Las urgencias más habituales en estos puestos suelen ser por crisis hipertensivas, intoxicaciones o hiperglucemia, por ejemplo. Cosas más graves van directamente al hospital. Pero de estos casos, actualmente, llegan unos 10 ó 15 pacientes por guardia. El resto, hasta la media de 60 en días laborales o las más de 200 en fines de semana, son casos que se podrían solucionar en Primaria si funcionara correctamente, con un control de las agendas que permitiera el seguimiento de los pacientes crónicos", apostilla.

Amate, el punto más sobrecargado

Según datos aportados por los mismos profesionales, referidos a los meses de enero y febrero, el puesto de Urgencias del centro de salud de Amate es el más saturado en la capital. El personal asegura que, durante los fines de semana, cuando cierran los ambulatorios, se han llegado a superar los 400 pacientes en una guardia. Los días de diario, sólo durante la noche, se puede llegar al centenar. "Este punto es asistido por dos médicos durante 24 horas y un médico más de refuerzo 12 horas. Por dar algunos ejemplos, el 2 de enero se llegó a las 438 asistencias. Éste es un día especial, pero no dista demasiado de otros como el 4 de febrero, cuando los médicos contabilizaron 394 asistencias o el día 13 de febrero, que fueron 396. Un día entre semana, que sólo están dos médicos, desde las 19:30 a las 08:00 horas, por ejemplo el 10 de febrero, se vieron 125 pacientes", denuncia la vocal del SUAP del Sindicato Médico de Sevilla.

Sin llegar a esos extremos, el patrón se repite en Torreblanca, Alcosa, Pino Montano y Ronda Histórica, donde el puesto de Urgencias está formado por un médico 24 horas y otro de refuerzo durante 12. Los médicos denuncian que llegan a sobrepasar las 200 asistencias en momentos puntuales. La media diaria ronda las cincuenta.

"Hay picos", destaca Pagador. "A partir de las 19:30 horas, cuando cierran los centros de salud, hay colas de personas hasta las once o las doce de la noche. Luego, el fin de semana, desde las 11:00 a las 16:00 horas y a partir de las 20:00 horas", concreta.

La facultativa se pregunta si "es consciente la Administración y qué medidas toma para abordar la demanda inmediata, excesiva e inexplicable, tanto en los centros de Atención Primaria como en la hospitalaria". Explica que la mayoría de los motivos por los que los pacientes acuden a los servicios de urgencias, "no son una urgencia real". "Tenemos que diferenciar las ventajas de la accesibilidad frente al exceso de la inmediatez. Es deseable que se trabaje sobre vías eficaces para que los pacientes accedan sin problema a los centros de salud", añade.

Desde el Sindicato Médico de Sevilla alertan de que esta situación de "estrés añadido" en el personal de los puestos de urgencias extrahospitalarias está teniendo su impacto en las Urgencias de los centros hospitalarios. "Es un efecto dominó. A las Urgencias extrahospitalaria llegan personas con problemas de salud de larga duración que requieren la atención de un especialista y que llegan a las urgencias porque no pueden acceder a su médico de cabecera. Esto hace que desde este punto se vean en la tesitura de tener que derivar pacientes a las Urgencias hospitalarias por temor a que se escape alguna una patología grave", sostiene, al tiempo que insiste: "Si la Atención Primaria no funciona, sobrecarga a las urgencias extrahospitalarias y éstas a las hospitalarias provocando que una patología que no tendría que llegar a un ingreso, acaba ocupando una cama de hospital".

Refuerzos por parte del SAS

El SAS reconoce ese aumento de las asistencias. Según datos aportados a este periódico, entre enero y febrero se han registrado 39.165 pacientes en las urgencias de Atención Primaria del Distrito Sevilla. Suponen un 20% más que las que se atendieron en el mismo periodo de 2019. "Estas cifras ponen de manifiesto la capacidad asistencial de las Urgencias de Atención Primaria", defienden en Salud.

Las mismas fuentes explican que la demanda asistencial en los puestos de urgencias está continuamente monitorizada "para activar e incrementar recursos en caso necesario". En este punto destacan que, desde enero, se han activado refuerzos en el punto de urgencias del centro de salud de El Cachorro, donde se ha aumentado el horario de atención los sábados, domingos y festivos, pasando a ser de 9:00 a 21:00 horas en lugar de sólo mediodía. Además, el centro María Fuensanta Pérez Quirós se ha dotado de un segundo médico los sábados, domingos y festivos y se ha prolongado de 20:00 a 24:00 horas la atención de lunes a viernes. "Los profesionales me cuentan que esto ha supuesto una disminución del volumen de asistencias", destaca Pagador. No obstante, lamenta que no es suficiente.

"La Administración tendría que valorar más refuerzos de personal o abrir más centros de salud para atender urgencias porque si no se pone un filtro a la llegada de pacientes se tendrán que dar otro tipo de soluciones para poder hacer una medicina de calidad y digna porque este ritmo supone un problema de seguridad clínica hacia el paciente y un atentado contra la salud de los profesionales", afirma. "Los sindicatos, que lo que hacemos es trasladar aquello que nos denuncian los profesionales, no sabemos ya de qué manera hacerles ver a las administraciones que esto es un problema al que hay que darle soluciones. No vale con pasar la patata caliente de unos a otros. Tienen que dar soluciones ya. Hay mucha tristeza entre el personal y los facultativos con más años de trabajo están deseando jubilarse. Eso es muy triste, pero es que los más jóvenes, con otras muchas oportunidades de trabajar fuera de la comunidad, no se nos van donde les dejen hacer medicina con mejores condiciones laborales y retributivas", concluye la sanitaria.