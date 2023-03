"El personal de las urgencias extrahospitalarias somos el colectivo más invisible"

La vocal del Servicio de las Urgencias de Atención Primaria (SUAP) del Sindicato Médico de Sevilla, Ana Pagador, pide "visibilidad" para los profesionales de las urgencias extrahospitalarias. "Somos el colectivo más invisible", lamenta.

La sanitaria pone voz a las treintena de profesionales que conforman la plantilla estructural de los SUAP en el Distrito Sevilla. Las mismas quejas se repiten en toda la provincia y la comunidad autónoma. Denuncia que llevan años reclamando una actualización del convenio que se hizo para los médicos de este servicio y los dispositivos de apoyo en 2007 y que, después de repetidas mesas de negociación de urgencias, siguen sin ponerse soluciones a las necesidades retributivas de estos facultativos. "Siguen trabajando de lunes a domingo, cobrando lo mismo. Da igual un día de diario que un 25 de diciembre o 1 de enero. Y da igual que sea de día o de noche. Eso dificulta que los médicos quieran trabajar en esas condiciones. Llevamos años reivindicándolo y siguen sin darnos soluciones", lamenta.

Para Ana Pagador, la situación actual que sufre el colectivo no ha hecho más que "crispar" un ambiente que ya estaba "caliente". "Los profesionales están asumiendo una sobrecarga de trabajo a la que no ven salida y sin que nadie les tenga en cuenta", apostilla.

Afirma que los profesionales están "quemados". Como consecuencia, "cada vez les es más difícil soportar guardias de 24 horas con esta sobrecarga de trabajo", insiste. "Es un goteo continuo de pacientes que no les deja tiempo ni para comer o ir al baño", lamenta Pagador, que apunta que, ese volumen de pacientes provoca demoras que se están traduciendo en un "aumento de la crispación y agresividad" de los pacientes.

"Los médicos dejan la sala limpia de pacientes para comer en 20 minutos y, a su vuelta, se encuentran diez pacientes esperando. En algunos casos son increpados, la gente no entiende que, estando una persona sola viendo pacientes, no pueda ni parar a comer. Hay una elevada exigencia por parte de una población que está enfadada porque acude a las Urgencias con problemas que no se resuelven en Primaria, pero que los médicos de urgencias extrahospitalarias no pueden resolver porque, o no tienen herramientas para ello, porque ni pueden dar partes de baja ni renovar medicaciones, o porque ese volumen de pacientes con tan pocos recursos humanos no permite hacer una medicina de calidad y eso expone a agresiones a enfados. Es algo muy preocupante", apostilla.

Por último, desde la organización sindical insisten en solicitar, "para acabar con un agravio comparativo de décadas", que los profesionales de los servicios de urgencias extrahospitalarias "tengan, todos, condiciones laborales y retributivas acorde al trabajo que realizan", indica Pagador, en referencia a la "falta de equidad" que denuncian respecto a sus compañeros del 061. "Trabajamos de la misma forma, tenemos el mismo título, somos médicos de familia, y asumimos el 90% de las urgencias extrahospitalarias porque estamos en toda la provincia y en toda Andalucía, asumiendo cuando ellos no están todas las prioridades, desde infartos a accidentes de carretera o código ictus. Pedimos formación, como tienen ellos, y condiciones adaptadas al trabajo que hacemos", sostiene.

"Los sindicatos, que lo que hacemos es trasladar aquello que nos denuncian los profesionales, no sabemos ya de qué manera hacerles ver a las administraciones que esto es un problema al que hay que darle soluciones. Hay mucha tristeza entre el personal y los facultativos con más años de trabajo están deseando jubilarse. Eso es muy triste, pero es que los más jóvenes, con otras muchas oportunidades de trabajar fuera de la comunidad, no se nos van donde les dejen hacer medicina con mejores condiciones laborales y retributivas", concluye la sanitaria.