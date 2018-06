Las infecciones de transmisión sexual se duplican en siete años en Sevilla

Las infecciones de transmisión sexual (ITS), y especialmente la clamidia y la gonococia, han aumentado de manera exponencial en Sevilla entre los años 2010-2017. La tasa de nuevos casos es muy superior (tres y cuatro veces) respecto al resto de Andalucía. La tendencia al alza de estas enfermedades centra la jornada médico-científica que reúne en Sevilla a expertos en la jornada ITS/VIH Modelos organizativos para el abordaje de ITS en la población con VIH o en riesgo: prevención, evaluación y seguimiento, bajo la coordinación de los doctores Fernando Lozano, director del Plan Andaluz de VIH/sida e ITS y especialista en el Hospital de Valme; y el doctor Pompeyo Viciana, especialista en el Hospital Virgen del Rocío.

“El aumento de infecciones de transmisión sexual es un fenómeno que se repite de manera generalizada, en Andalucía, pero también en el resto de España, EEUU y Europa. Son enfermedades emergentes”, explica el doctor Lozano. Los expertos vinculan la mayor incidencia en Sevilla a un mayor grado de detección, a través del Centro ITS, ubicado en el Pabellón Vasco, y de notificación. Mientras la clamidia y la gonorrea aumentan de manera destacada, las infecciones de VIH/sida tienden a disminuir, aunque levemente, en Andalucía.

El aumento de casos es generalizado en Andalucía, España, en Europa y en EEUU

La tasa de incidencia de VIH era de 8,2 casos por 100.000 habitantes en 2016; de 7,7 en 2017; y de 6,8 casos en 2018. El 92,7% de los nuevos casos de VIH se producen entre hombres, siendo el grupo de edad con más casos el de 30-39 años; y el porcentaje de menores de 25 años del 8.7%. Un destacable volumen de casos son hombres que mantienen relaciones con otros hombres, un grupo de población que registra hasta el 64,3% de los nuevos casos en Sevilla; una cifra superior a la tasa andaluza y española.

El director de la Unidad de Salud Pública del Distrito Sevilla, Eduardo Briones, incide en que el aumento de casos se concentra especialmente en la población masculina: nueve de cada diez diagnósticos nuevos de enfermedades de infección sexual son hombres, siendo el grupo de edad más frecuente de 25 a 35 años. Por zonas, la mayor agrupación de nuevos diagnósticos son localizados en el Casco Antiguo y en la zona norte próxima al centro. El barrio de San Luis es el que mayor incidencia registra en estas infecciones.

Números 131%

Clamidia. Los casos de clamidia han registrado un aumento del 131% en el periodo 2010-2017, lo que en datos absolutos se traduce en una evolución en las tasas de incidencia de 19 casos a 44 por cada 100.000 habitantes, en Sevilla.

322%

Gonococo.Las infecciones por gonococo han registrado un incremento del 322% en los últimos siete años: de 9 a 38 pacientes diagnosticados por cada 100.000 habitantes, en términos absolutos.

94,1%

Sífilis. Los nuevos casos de sífilis ha crecido también de manera destacable. Las tasas de incidencia en Sevilla han pasado de los 17 a 31 pacientes por cada 100.000 habitantes.

366%

Herpes. Las tasas de herpes, infección de transmisión sexual, ha aumentado en Sevilla un 366% entre los años 2010 y 2017, de modo que la tasa de incidencia ha pasado de los cinco casos a los 28 por cada 100.000 personas en este periodo.

Salvo el VIH, todas las enfermedades de transmisión sexual (sífilis, herpes genital, clamidia, gonococia) han aumentando en Sevilla y muy especialmente la transmisión vía rectal/anal de la infección gonocócica y clamidia, que mantienen una tendencia al alza, mientras que el aumento de herpes genital y sífilis se estabiliza.

Durante las jornadas médicas, los especialistas debatirán sobre las nuevas prácticas de riesgo entre los jóvenes. El incremento de estas enfermedades está asociado a nuevas pautas de conducta sexual, y particularmente con la propagación de aplicaciones de citas que favorecen el sexo anónimo. Estas prácticas de riesgo se relacionan con una disminución del uso del preservativo.

Las jornadas que se celebran en Sevilla, que tienen vocación de continuidad, han reunido a más de 160 especialistas en enfermedades de infección sexual (médicos de familia, especialistas en enfermedades infecciones, enfermeros, dermatólogos y epidemiólogos, entre otros).