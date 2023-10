Los VTC de Sevilla ya lucen el sello de los Grammy Latinos

La ciudad se está preparando para los Grammy Latinos. Todavía queda un mes para su celebración, pero las quinielas sobre artistas, conciertos y eventos están sobre la mesa. Desde hace una semana algunos de los vehículos de transporte con conductor (VTC) -que conforman la flota de Uber- lucen la publicidad de los Grammy Latinos en sus puertas traseras. Un método promocional habitual y efectivo que llega a sevillanos y turistas.

El sector del transporte no es el único que se verá afectado por el vaivén de viajeros esa semana. El sector hotelero está a punto de colgar el cartel de no vacancy (No hay cupo). Aunque algunos hoteles no tienen habitaciones disponibles, sobre todo aquellos en los que pernoctarán los artistas que intervendrán en la entrega de los premio, en la capital hispalense todavía hay habitaciones para quienes no tienen previsto dónde alojarse para la gran fiesta de la música latina durante la semana del 10 al 16 de noviembre.

Además del impacto económico que supondrá la ciudad, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha abordado esta semana las oportunidades que se abren a largo plazo para conectar la ciudad de forma aérea con Estados Unidos. El primer edil ha señalado que esta conexión "va a seguir siendo una reivindicación de este Ayuntamiento". De hecho, José Luis Sanz ha argumentado que hay 500.000 estadounidenses que visitan cada año Andalucía. De ellos, "sólo 17.000 o 20.000 americanos pueden disfrutar de una conexión directa con Málaga".

"Por primera vez en la historia, los Grammy salen de Estados Unidos y vienen a Sevilla que, también por primera vez en la historia, va a ser la capital de la música durante una semana y media. Eso, evidentemente, nos va a venir muy bien para seguir trabajando por esa conexión", ha recalcado Sanz.