El pregón de la Velá de Santa Ana: Un canto lleno de emoción para Triana

Cuando naces en la calle Alfarería como el pregonero de la Velá de este año es indiscutible que Triana imprime carácter. Por eso, Carlos Ruiz es capaz de establecer un diálogo con la abuela, que tratándose de una conversación en el Altozano no puede ser otra que con Santa Ana. Todo desde los ojos de un pequeño Carlos que conoció la Velá como mejor se puede entender las tradiciones, de la mano de su padre y sobre todo de su tío Faico.

Carlos siempre ha recordado a "su padre llenando el jarro de agua en el pilón, los gatos paseando, mi cuna de madera, el patio donde jugábamos y donde mi madre lavaba la ropa, el cine Astoria, los balcones con geranios… En Triana me he enamorado, me he casado, son mis costumbres, mis raíces…".

Una fiesta donde hace muchos años, aunque sus palabras y la música que las acompañaron hicieron que no parecieran tantos, cantaba con Alquivira, el grupo de sevillanas nacido en los 80 en los Salesianos de la calle Condes de Bustillo.

Su mujer, Eva Gener, bisnieta del torero Cagancho, heredera de una saga de fragüeros que crearon este cante por seguiriyas y martinetes, le enseñó otra Triana, la de la Cava, donde ahora vive.

Los amigos del barrio, la Esperanza de Triana, de donde es hermano y ha sido costalero durante 30 años, y del Rocío de Triana... Era difícil plasmarlo todo, pero lo consiguió. A pesar de estar acostumbrados al público –es miembro de los Cantores de Híspalis –, antes de subirse al escenario explicó que cuando recibió el encargo del pregón, se quedó en blanco. "Manuel Alés me llamó y yo le dije que me lo pensaría. Mi madre estaba en el sofá y cuando le conté me dijo que qué bonito que me eligieran a mi. Mi mujer, cuando preguntó me animó a que aceptara y le llamé. Alés me dijo que iba a dar el segundo pregón más importante de la ciudad”.

Carlos Ruiz asegura que ha disfrutado mucho preparándolo "he llorado, reído. Son mis vivencias en la Velá". Una sinceridad que se ha notado en un pregón que ha estado acompañado por la música de Alquivira, Fran Cortés, Angelita Montoya, Rocío Díaz junto al guitarrista Víctor Torres y, casi al final, como no podía ser de otro modo, Cantores de Híspalis.

Y por aquellas cosas del destino, antes del pregón, el concierto de la Banda Sinfónica Municipal estuvo acompañado por Falete, hijo de Rafael Ojeda Falín, antiguo componente y uno de los fundadores de Cantores de Híspalis.

No es la primera vez que se le reconoce a Carlos Ruiz su trianería. En 2014, la Comisión de la Velá lo reconoce como Trianero del año. Además, después del pregón, su madre, María Luisa González Corredor, fue la encargada de pulsar el botón que iluminaba la fiesta grande trianera con toda la calle Betis y la Plaza del Altozano.