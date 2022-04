El Virgen del Rocío incorpora un dispositivo para detectar venas en pacientes pediátricos

El Hospital Virgen del Rocío ha incorporado un pionero dispositivo que ayuda a detectar venas en pacientes pediátricos con capilares difíciles o muy pinchados. Se trata de un aparato que emite una luz infrarroja y su funcionamiento es muy sencillo: la sangre contiene una gran cantidad de hemoglobina que absorbe esa luz infrarroja, de tal modo que cuando se proyecta la misma por encima de la piel, las venas se diferencian notablemente respecto a los otros tejidos, permitiendo a los enfermeros acceder más fácil a las mismas, evitando pinchazos innecesarios y las molestias adicionales.

Según explica el anestesiólogo infantil del centro, Ramón Reina, este dispositivo se incorporó al Hospital Infantil el pasado verano y está siendo utilizado por el personal de enfermería, tanto de extracciones en general como en Oncología Pediátrica, tras recibir una formación específica y entrenamiento en su manejo, en aquellos pacientes con acceso venoso difícil y que presentan problemas a la hora de ser sometidos a una punción, ya sea para un análisis, una extracción de sangre o un tratamiento intravenoso.

"Con este aparato, el personal enfermero puede localizar las venas más difíciles de detectar y a su vez los pacientes se ahorran los pinchazos innecesarios y las molestias adicionales, reduciendo así el estrés para ambos porque hay que partir del miedo generalizado de los niños a las agujas", destaca Reina.

Por su parte, pese a las ventajas que supone, advierte el anestesista, "no siempre tiene éxito". "Hay venas muy profundas que no son localizadas ni con este dispositivo y también depende del personal que lo use porque requiere de un exhaustivo entrenamiento previo", sostiene.

El aparato ha sido exportado desde EEUU gracias a una donación privada de la Asociación Cultural de Motociclistas Españoles (ACME) y está en uso en el centro desde hace unos ocho meses tras recibir la aprobación del servicio de Electromedicina.