Virginia Pérez arrasa en avales y el conflicto en el PP se encona

Virginia Pérez vence con apabullante claridad en la recogida de avales. La actual presidenta del PP sevillano ha obtenido el 82% del total de los considerados válidos, cinco veces más que los registrados por su rival, Juan Ávila, alcalde de Carmona. El Comité Organizador (COC) del congreso cumplió ayer con el trámite de proclamar a los candidatos previstos, no sin tensiones de última hora. En esta ocasión, uno de los conflictos se produjo por el retraso de Ávila en el pago de las cuotas como militante. A punto estuvo de no ser proclamado candidato. Finalmente, Génova decidió dar por bueno un ingreso efectuado con fecha del pasado 5 de marzo que sacó de la condición de moroso al alcalde Carmona, aunque había dudas iniciales sobre si la fecha de abono podía ser considerada como válida o no. Al mismo tiempo que el COC deliberaba se sucedían nuevas tensiones entre la dirección nacional, que apoya a Virginia Pérez, y la regional, que impulsa a Ávila. La regional intentaba por enésima vez orillar a Pérez por medio de una tercera vía de consenso, pero en ningún momento esta opción cogió fuerza.

La condición de candidato se obtiene con sólo 90 avales válidos. La presidenta del COC, María Eugenia Moreno, alcaldesa de Huévar, precisó que en el proceso de cotejo de los avales presentados por ambas candidaturas, de los 3.117 avales presentados por Virginia Pérez, se han validado un total de 1.328, mientras de la candidatura de Juan Ávila, de los 1.468 que han registrado en este comité, 271 han sido validados. “De esta manera, los dos candidatos cumplen con el mínimo de 90 avales que establecen los estatutos para poder presentarse a la presidencia del PP de Sevilla y, en consecuencia, el COC ha acordado la proclamación de ambos candidatos”.

El comité organizador ha aprobado declarar inscritos como electores de manera automática a todos los afiliados del PP de Sevilla que cumplan con los requisitos del artículo 7.1. del Reglamento del 15 º Congreso Provincial Extraordinario del PP de Sevilla “condición plena de afiliado (…), no estar suspendido de militancia y estar al corriente de pago de sus cuotas desde el congreso anterior”.

El COC también ha acordado que la votación del día 20 de marzo de 2021 para la elección de compromisarios y votación de candidatos, se realizará de manera presencial y, como consecuencia de las restricciones del estado de alarma, se establece el horario de votación desde las 16:00 horas a las 21:00 horas.

Virginia Pérez presumió del “rotundo apoyo recibido de la militancia, con cinco veces más avales que Juan Ávila”. Auguró que “tras el próximo congreso, el PP de Sevilla sea, más que nunca, el partido que los militantes quieren”. Pérez señaló que desde que la junta directiva del pasado 26 de febrero convocara el 15 Congreso provincial, ha “realizado una campaña responsable, sin fotos ni filtraciones, ni desestabilizando al partido”. “Durante este tiempo, igual que antes, he estado centrada y trabajando por hacer frente a esta pandemia”.

Tras la proclamación de las candidaturas, Virginia Pérez afirmó:“Me siento enormemente agradecida de tanto cariño y del apoyo recibido, unos apoyos que estoy convencida van a continuar sumándose a esta candidatura de unidad para hacer más partido y más gobierno”, aseveró, después de que Ávila indicase que “los avales no reflejan el sentido del voto”. “Es muy importante que sigamos avanzando en este proyecto y en este proceso, pero que lo hagamos todos unidos y en torno a un proyecto único, porque así somos más fuertes y porque así se lo debemos a nuestros militantes”, añadió Virginia Pérez, mientras Ávila ve “difícil” integrar su candidatura en la de Pérez.

En cualquier caso, la candidata a la reelección ha manifestado que “frente al ruido que se ha generado en este proceso congresual, en las próximas semanas” prevé trasladar a los militantes “proyectos y propuestas en positivo para mejorar esta provincia y sobre cómo construir un PP aún más fuerte y abierto a la sociedad”.

“La importante participación que se ha producido en estas semanas y el rotundo apoyo que he recibido de la militancia, confirma que las bases de este partido y yo compartimos un mismo objetivo: que el PP de Sevilla que salga del próximo congreso sea un partido más autónomo y sea aquel que quieran sus militantes. Será, más que nunca, el Partido que los militantes sevillanos quieren para Sevilla”.

“Si tengo el orgullo de seguir siendo la presidenta de este gran partido en Sevilla, desde el primer minuto nos pondremos todos juntos a trabajar en lo importante: consolidar el gobierno de la Junta con su presidente Juanma Moreno a la cabeza y trabajar por el cambio de gobierno en España para que Pablo Casado sea el presidente de todos los españoles, también de los sevillanos”, concluye Virginia Pérez.

Virginia Pérez cuenta con el apoyo de tres ex presidentes provinciales (Tarno, Sanz y Bueno), el europarlamentario y ex alcalde Zoido y el aparato de Génova. Juan Ávila tiene el respaldo del presidente de la Junta, el aparato regional, que incluye a la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, e históricos como Javier Arenas.