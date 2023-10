Vox advierte al alcalde de Sevilla que no tolerará chantajes y exige seriedad y trabajo

La portavoz del grupo municipal Voxx en el Ayuntamiento de Sevilla, Cristina Peláez, ha advertido al alcalde de la ciudad José Luis Sanz, que no tolerará chantajes al tiempo que ha exigido al gobierno del PP seriedad y trabajo. Peláez, tras el pleno urgente convocado por el gobierno municipal, cuya urgencia no ha sido estimada por la mayoría de los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento y, por tanto no se ha celebrado, ha manifestado que “soprendentemente el gobierno de Sanz ha venido a este pleno para perderlo, porque no ha hecho el trabajo que le corresponde, una irresponsabilidad que no estamos dispuestos a asumir bajo ningún concepto”.

“El gobierno del Partido Popular ha acudido a este pleno pensando que apoyaríamos la urgencia, cuando en la Junta de Portavoces celebrada ayer, dejamos muy claras nuestras reticencias. Y, lo que de ninguna manera vamos a aceptar es que se nos diga que votamos en contra de los intereses de los sevillanos porque la realidad es que no afecta en modo alguno y se podría haber llevado fácilmente al pleno ordinario de octubre a celebrar dentro de dos semanas. En ese pleno y sobre estos temas, Vox apoyará cuantas cuestiones consideremos que beneficien a los sevillanos”.

“Dijimos y mantenemos que el único interés de Vox es, precisamente, el interés general de los sevillanos, pero lo que no podemos admitir por responsabilidad es que el gobierno utilice usos y costumbres propios de otros tiempos para que la oposición trague con ruedas de molino, porque además, estamos hablando de mucho dinero, del orden de 18 millones de euros. Las cosas hay que hacerlas bien y este gobierno no quiere, no puede, o no sabe”.

La portavoz municipal de Vox ha pedido a Sanz que “tome nota de lo ocurrido hoy y actúe en consecuencia para evitar sucesivas derrotas plenarias, bastante previsibles y que están por venir si mantiene su total falta de diálogo con los grupos políticos y si no aprende que, cuestiones como las propuestas en este pleno, se podrían haber trasladado incluso a un pleno extraordinario que podría celebrarse de manera inmediata”.

“Nadie entiende que un pleno sobre modificaciones presupuestarias para atender pagos se convoque de un día para otro, con apenas unas horas de diferencia, porque impide la natural labor de oposición y no da tiempo material a estudiar siquiera mínimamente los expedientes administrativos. Es una cuestión de tiempos, que en política es importante y afecta a la responsabilidad del voto que emitimos. Esto lo entendía perfectamente el Partido Popular en el pasado mandato, cuando exigía máxima rigurosidad en el abuso de la urgencia.”

La portavoz municipal de Vox ha apostillado por último que “el alcalde debe tomar el mando del Gobierno, porque la sensación creciente en el Ayuntamiento de Sevilla es que no hay nadie al timón”.