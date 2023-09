Vox apuesta por ampliar el capital de Emasesa para evitar la subida de la factura del agua

El tarifazo del agua ha entrado de lleno en el debate plenario. Desde la oposición, Vox propone una ampliación de capital de Emasesa para evitar la subida de la factura del agua en los hogares sevillanos, que oscilará entre el 22% para las familias que tengan un consumo normal y un 46% para los que tengan un consumo muy alto. Mientras, el alcalde popular alega que sobre el aumento de los precios "se lleva hablando en el Consejo de Administración año y medio".

José Luis Sanz ha comentado que la tarifa del metro cúbico de agua de Emasesa es la más barata de la provincia y que no se actualiza desde 2013. Además, descartó otras fórmulas en lugar de la subida tarifaria como la ampliación de capital propuesta por la portavoz de Vox, Cristina Peláez, quien le ha pedido "explorar otras vías". El popular ha argumentado que esa operación la acometería el Ayuntamiento, por tanto "la pagarían los ciudadanos".

Desde Vox han replicado al equipo de gobierno tiene una "profunda problemática" que va "más allá de simplemente subir los impuestos". "Es muy fácil tirar por la calle del medio y directamente subir las tasas de un elemento esencial, como es el agua. Nosotros, desde luego, desde el grupo municipal de Vox, no vamos a aceptar esta subida, porque nos parece un atraco a mano armada a los sevillanos".

El alcalde ha achacado al anterior equipo de gobierno socialista la "irresponsabilidad de no ser capaz de explicar a los sevillanos que hacía falta subir la tarifa de Emasesa para no perder calidad de servicio y no poner en riesgo los planes de inversiones" de la empresa pública de aguas. "A mí me sería más más fácil decir que no la subimos".

"El porcentaje no me lo invento, sino que se lleva hablando en el Consejo de Administración de Emasesa aproximadamente año y medio", ha destacado Sanz, al tiempo que ha esgrimido el hecho de que estemos en la sequía "más larga registrada hasta la fecha", el "alto grado de incertidumbre" derivado del cambio climático, y que no se hayan producido cortes de agua "gracias al esfuerzo ahorrador que está haciendo la ciudadanía y a las mejoras en infraestructuras y tecnologías que está llevando a cabo la empresa".