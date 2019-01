Zapatos para el día más especial.

Seguramente lo primero sea pensar en ese vestido que siempre hemos querido llevar. De hecho, muchas novias lo tienen en mente durante muchos años. Puede ser realmente agotador elegir todo tipo de detalles, pero a veces dejamos pasar por alto algo que tiene más importancia de la que parece: nuestros zapatos.

¿Cómo elegir el mejor zapato para el día de tu boda?

La mayoría de las novias suele decantarse por un look nupcial en toda regla, pero poco a poco esta tendencia está cambiando a un estilo mucho más desenfadado, atractivo y ligero, pero sobre todo cómodo. Y es que son muchas horas las que vamos a tener que estar de pie recibiendo a gente, aguantando los nervios y la tensión. ¿Por qué no hacerlo mucho más sencillo? Podemos encontrar zapatos de mujer realmente increíbles y a la vez cómodos, denotando esa personalidad fuerte que tenemos pero sin renunciar a ir a la moda con las tendencias de actualidad.

Lo ideal si lo que queremos es no desentonar mucho con el look que se espera de una novia, es tratar de buscar un zapato de tacón cómodo. Lo mejor es buscarlo con tacón no muy alto y/o ancho, que es la mejor idea para aquellas novias que no están acostumbradas al uso de tacones en general. Pero para las que sí lo están también son una opción factible, y realmente cómoda. Además, serán una gran elección si tu boda se realiza en fincas al aire libre, en un terreno irregular o en césped, por ejemplo. Siguiendo con la vertiente del tacón ancho, si estamos en época de buen tiempo podemos optar por unas sandalias, que nos ofrecen las ventajas del zapato de tacón, la frescura de las chanclas y la comodidad de un tacón recio. En sandalias tenemos las de plataforma, si lo que buscamos es algo con más altura y estabilidad, aportando un aire más juvenil. A esto podemos añadir la sandalia plana para poder disfrutar de nuestra boda hasta última hora de la noche. Además, podemos elegirlas sencillas y así poder utilizarlas en otras ocasiones.

Debemos pensar en todos los detalles para este día tan especial

Al igual que vamos a dedicar mucho tiempo a pensar en los detalles de boda, también deberemos tener tiempo para elegir nuestro calzado. Junto a lo expuesto anteriormente debemos mirar el color que vamos a lucir en nuestro calzado. Seguramente esto pueda parecer obvio si vamos vestidas de blanco, pero con el paso de los años las tendencias han ido evolucionando y ya no tiene porqué ser así. Cada vez son más las novias que deciden optar por darle un toque de color a su conjunto nupcial para dar un nuevo aire al clásico color blanco y romper un poco con las tradiciones.

Las alternativas más elegidas son el azul marino, que aporta un toque fresco pero sin romper demasiado con el tono blanco del vestido. Asimismo podemos ver el tono magenta, que dará un toque elegante y sofisticado. O decantarnos por la vertiente de los tonos rosados claros, más discretos. Siempre tendremos a nuestra disposición el color plateado, que es un infalible y que conjunta con cualquier cosa, por lo que no iba a ser menos en el caso de una boda. Y para las más atrevidas podemos lucir el color rojo o granate, conjuntando con nuestro ramo de novia para así cautivar a todo el mundo.