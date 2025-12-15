Un accidente provoca importantes retenciones en la A-49 sentido Sevilla

SANIDAD
La DGT situó el siniestro a las 7:21 entre Castilleja de la Cuesta y Bormujos. Afectó a todos los carriles y no se reportaron heridos

Un accidente de tráfico en la A-49 ha provocado más de cuatro kilómetros de retenciones en la entrada a Sevilla, en un incidente que afectó a todos los carriles de la autovía. La incidencia complicó la circulación en un tramo especialmente sensible a primera hora, cuando se concentra un alto volumen de desplazamientos hacia la capital.

Según informó la Dirección General de Tráfico (DGT) en sus redes sociales, el siniestro se ha producido en el entorno de Castilleja de la Cuesta y Bormujos sobre las 7:21 horas. Por el momento, el aviso oficial se centrba en el impacto sobre el tráfico, con una congestión que superó los cuatro kilómetros.

De acuerdo con fuentes consultadas del 112, no hay constancia de personas heridas en este accidente. Con todo, la situación condicionó la movilidad en la zona y obligaba a extremar la precaución al circular por el tramo afectado.

