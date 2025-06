La ilustradora 'Adela por dios' se solidariza con los médicos en huelga: "Mi vocación es ser feliz y eso no pasa por trabajar 24 horas seguidas"

La huelga general de médicos convocada este viernes a nivel nacional por el rechazo al borrador del nuevo Estatuto Marco está teniendo un alto seguimiento en Sevilla. Según fuentes del Sindicato Médico Andaluz consultadas por Diario de Sevilla, la participación en Atención Primaria ha sido masiva con alrededor de un 91% de adhesión, con una especial incidencia entre los profesionales de Pediatría. En este contexto, varias personalidades públicas han decidido mostrar su apoyo a las protestas.

Un caso destacadable ha sido el Adela Angulo, conocida en redes sociales como 'Adela por dios', quien aparcó la Medicina para dedicarse a la ilustración. La sevillana ha aprovechado la ocasión para criticar lo que ella misma ha denominado "el discurso del compañerismo" a través de su perfil de Instagram (@adelapordiosxd), una reacción que asegura es "muy habitual" dentro del mundo médico.

"Si cada vez que decimos 'me quiero unir a la huelga', 'necesito darme de baja', 'me quiero ir a mi hora' o 'no quiero hacer esa guardia extra de domingo porque ya tenía planes' se apela al compañerismo, estamos diciendo que cuidar de nuestra salud mental y física y reivindicar nuestros derechos laborales nos conivierte en malos compañeros y malas personas", ha censurado de forma tajante.

Según la ilustradora, este tipo de discursos ha provocado la demora en las movilizaciones. Cabe recordar que los representantes sindicales lleva negociando dos años con la administración para la reforma del Estatuto Marco del personal sanitario y que, finalmente, la propuesta del Ministerio de Sanidad no ha logrado revertir "el abuso de los derechos laborales básicos, algo que deriva en una sobrecarga insostenible para el colectivo médico, provocando un deterioro de la calidad asistencial para los pacientes, incrementando los tiempos de espera y la saturación en consultas y urgencias hospitalarias", según denuncia el Sindicato Médico Andaluz.

Las guardias, sinónimo de sobrecarga y falta de conciliación, según los médicos

Adela Angulo añade que el motivo del compañerismo se utiliza como una "trampa que nos hace sentir culpables para evitar que nos movilicemos". Asimismo, la ilustradora opina que apelar a este tipo de razones es "peligrosísimo", de la misma forma que lo es justificar el deterioro de las condiciones laborales con la vocación profesional atribuida a los médicos. "Hay muchas cosas que me apasionan, pero mi verdadera vocación es ser feliz y eso no pasa por trabajr 24 horas seguidas", ha ejemplificado.

Precisamente, las guardias se encuentran entre las quejas más repetidas por los facultativos. "La guardia de 24 horas ya no es el problema: es que puedes llegar a trabajar 72 horas en una semana y luego eso ni cotiza igual, ni se paga igual, ni se descansa como toca. Y encima, esas horas no cuentan para tu jubilación. Es un sistema que exprime al médico hasta agotarlo", denuncia Marta —que elige un nombre ficticio de modo que la lucha no empañe su carrera profesional—, médico anestesista en el Hospital Virgen Macarena desde hace más de una década. "Todo no puede ser vocación de servicio. Esto es esclavitud", concluye.