Adepa distingue a Carlos Colón por su defensa del patrimonio histórico

Carlos Colón Perales, articulista de Diario de Sevilla, ha sido galardonado con el II Premio Adepa 2025, otorgado por la Asociación de Defensa del Patrimonio de Andalucía. La distinción premia la “trayectoria” de Colón “en la defensa del patrimonio histórico y cultural”. El jurado ha valorado específicamente su “labor profesional, periodística y docente”. La decisión de otorgarle el premio fue tomada por el Consejo Asesor de Adepa durante su sesión del 15 de octubre de 2025.

El Premio Adepa está compuesto por un diploma y un busto escultórico. Este busto, creado por el artista Jesús Méndez Lastrucci, es una representación del Hércules de Farnesio, el cual simboliza el triunfo del valor y el coraje del hombre.

La ceremonia pública de entrega del galardón se celebrará el próximo día 4 de diciembre de 2025, a las 20:00. El acto tendrá lugar en la emblemática Casa de Pilatos, propiedad de la Casa de Medinaceli y lugar en el que Adepa, asociación presidida por el historiador Joaquín Egea, y cuyo coordinador es Fernando Díaz del Olmo, vienen realizado distintas actividades.

Carlos Colón Perales (1952), es miembro del Consejo Editorial de Diario de Sevilla y articulista de esta casa desde su fundación, es doctor en Historia del Arte, Académico numerario de la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría de Sevilla y de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid. Ha sido decano de la facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla y fue pregonero de la Semana Santa de Sevilla en 1996. Ha dirigido y guionizado infinidad de documentos audiovisuales para las hermandades y cofradías.