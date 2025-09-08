Adif renueva el túnel de la estación de San Bernardo en Sevilla

El túnel de la estación de San Bernardo que será reformado.

El administrador de infraestructuras ferroviarias Adif invertirá cerca de 5,5 millones de euros en actuaciones de renovación y mejora en dos túneles situados en los términos municipales de Sevilla y Puerto Real (Cádiz) y pertenecientes a la línea de ancho convencional Alcázar de San Juan-Cádiz.

Esta línea es de doble vía en todo su recorrido entre Sevilla y Cádiz, ha informado Adif en un comunicado, en el que ha detallado que las principales actuaciones contempladas en el contrato adjudicado tienen como objetivo dotar a los túneles de una impermeabilización, drenaje y revestimiento estructural adecuado para conseguir las características funcionales y resistentes necesarias, mejorando el nivel de seguridad existente.

El túnel de San Bernardo (2.256 m de longitud), situado entre los puntos kilométricos (PK) 00/608 y 02/864 de la línea, conecta las estaciones de Sevilla Santa Justa y La Salud, dentro del casco urbano de la capital andaluza.

Este túnel se configura como una estructura clave para la red de cercanías de la ciudad, así como también para su conexión con las provincias de Cádiz, Málaga y Granada, ha informado Adif.

El segundo túnel sobre el que se realizarán actuaciones de mejora es el túnel Nº2 de Puerto Real (868 m de longitud), situado entre los PK 132/891 y 133/759 de la línea, que conecta las estaciones de Puerto de Santa María y Cádiz.

Por este túnel circulan todas las relaciones que entran a la capital provincial, tanto de cercanías, como de media y larga distancia.

Estas actuaciones se enmarcan en la apuesta de Adif por invertir en la conservación y renovación del ferrocarril convencional y podrá ser cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)