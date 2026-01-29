La AECC ofrece en Sevilla un nuevo alojamiento para pacientes con cáncer y sus familias

Afrontar un diagnóstico de cáncer ya es, por sí solo, un golpe duro. Pero cuando, además, el tratamiento obliga a dejar la casa, recorrer kilómetros y pasar largas temporadas lejos de los tuyos, el proceso se vuelve aún más difícil. Con el objetivo de aliviar esa carga, la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Sevilla ha inaugurado un nuevo alojamiento temporal para pacientes oncológicos y sus familiares que necesitan desplazarse a la capital para recibir atención sanitaria.

Este nuevo recurso, situado muy cerca del Hospital Universitario Virgen Macarena, aunque abierto a pacientes de cualquier hospital de Sevilla, nace para ofrecer, además de un techo, un espacio seguro, cómodo y acogedor donde descansar, sentirse acompañado y recuperar fuerzas en momentos especialmente delicados.

Desde la AECC son conscientes de que los tratamientos oncológicos suelen ser largos y exigentes, y que los desplazamientos continuos suponen un desgaste emocional y económico importante para muchas familias. Por ello, este alojamiento está pensado para pacientes que viven a más de 50 kilómetros de su hospital de referencia. Así, por ejemplo, una persona de Lora del Río que debe acudir diariamente a sesiones de radioterapia puede permanecer en Sevilla durante el tratamiento, evitando viajes constantes y agotadores. También se benefician pacientes procedentes de otras comunidades autónomas que se trasladan a la ciudad para recibir atención especializada.

Durante 2025, la Asociación Española Contra el Cáncer ha acogido en Sevilla a 60 pacientes, tanto adultos como pediátricos, de la provincia y de otros puntos de España, que han sumado un total de 535 noches de alojamiento. Además de estas viviendas, la entidad mantiene un acuerdo nacional con la cadena hotelera NH para ofrecer alojamiento a pacientes y familiares en situación de especial vulnerabilidad.

El nuevo espacio ha sido diseñado para recrear un ambiente lo más parecido posible a un hogar. Un lugar donde el paciente puede estar acompañado por una persona de apoyo, compartir momentos de descanso y sentirse arropado durante el proceso oncológico. Porque, en palabras de Jesús Maza, presidente provincial de la AECC en Sevilla, “facilitar las cosas durante el tratamiento es fundamental. Muchas veces es un proceso largo y las familias, que viven lejos del hospital de referencia, necesitan un lugar donde descansar y pernoctar para poder acudir al tratamiento en mejores condiciones”.

Con esta iniciativa, la AECC en Sevilla refuerza su compromiso de estar al lado de las personas con cáncer y de sus familias, atendiendo no solo a las necesidades médicas, sino también a las sociales y emocionales. La organización recuerda que cuenta con alojamientos en las 52 provincias españolas, trabajando para que todas las personas tengan las mismas oportunidades de acceso a los tratamientos, vivan donde vivan.

Además, todos los servicios de la Asociación Española Contra el Cáncer son gratuitos y están disponibles para cualquier persona que atraviese un proceso oncológico, así como para sus familiares. Para quienes necesiten orientación, apoyo o simplemente alguien que escuche, la AECC mantiene activo el teléfono gratuito 900 100 036, disponible las 24 horas del día, los 365 días del año. Porque en un momento tan difícil, nadie debería sentirse solo.