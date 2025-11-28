La Aemet avisa: una vaguada traerá la lluvia de nuevo a Sevilla a partir de este fin de semana

La estabilidad podría tener los días contados en la provincia de Sevilla. Este domingo 30 de noviembre el paso de una vaguada traerá consigo algunas lluvias y la subida de las temperaturas mínimas en la vertiente atlántica de Andalucía. Por el momento, este viernes se esperan cielos poco nubosos o despejados, con temperaturas máximas que alcanzarán los 19ºC en Sevilla, 18ºC en Écija o 17ºC en Morón de la Frontera. En cuanto a los vientos, serán flojos variables.

El sábado 29 será una jornada de transición, debido a la entrada de una masa húmeda desde el Atlántico y el paso de frentes que en un principio quedarán circunscritos al noroeste peninsular. El efecto más destacado en la provincia serán los cielos con intervalos de nubes medias y altas. La nubosidad irá en aumento durante las últimas horas del día.

Las temperaturas mínimas continuarán siendo frías para la época del año, con 5ºC en la capital hispalense, 4ºC en Carmona u 8ºC en Osuna a primeras horas. Las máximas, con pocos cambios, alcanzarán los 17ºC en Sevilla y Lora del Río o 16ºC en Marchena al mediodía. Soplarán vientos flojos variables, que virarán a poniente a lo largo de la jornada.

Domingo 30: lluvias durante toda la mañana

Ya en la madrugada del domingo 30, la llegada de una vaguada dejará cielos muy nubosos, con precipitaciones y tormentas ocasionales que cruzarán la provincia de oeste a este durante la primera mitad del día. Entretanto, suben las mínimas, que no bajarán de los 9ºC en Sevilla, 8ºC en Utrera o 7ºC en Carmona.

La nubosidad y las lluvias tenderán a remitir por la tarde, con máximas que alcanzarán los 19ºC en la capital, 15ºC en Morón de la Frontera o 14ºC en Osuna. Se mantiene el viento flojo de componente oeste.

Nuevos frentes llegarán a Sevilla el martes y jueves de la semana que viene

La próxima semana y, consigo, el mes de diciembre, comenzarán con altibajos en lo que a la atmósfera se refiere. El lunes 1 la Aemet prevé "el paso de un frente cálido que rozará el norte peninsular y la posterior llegada de un frente frío", que en Sevilla repercutirá en forma de cielos poco nubosos y ambiente fresco en general con temperaturas mínimas en descenso, entre los 4ºC y 6ºC. No obstante, las máximas al mediodía se situarán de nuevo en el entorno de los 15ºC a 17ºC.

A partir del martes 2, un nuevo frente dejará cielos cubiertos con precipitaciones que podrán ir acompañadas de tormentas y surcarán la provincia de oeste a este. En cuanto a las temperaturas, las mínimas se desplomarán hasta los 3ºC en Sevilla, llegando a los 0ºC incluso en La Puebla de los Infantes. Se espera también un descenso notable y generalizado de las máximas, que no sobrepasarán los 13ºC en la capital hispalense o los 12ºC en Lora del Río.

En la madrugada del miércoles 3, remitirán las precipitaciones y los cielos tenderán a despejar, lo que permitirá que ganar algún grado a las máximas. No obstante, la tregua durará poco, ya que el jueves 4 se prevé de nuevo la llegada progresiva de nubosidad acompañada de precipitaciones, así como un notable descenso de las mínimas hasta los 4ºC en Sevilla o 2ºC en Écija.