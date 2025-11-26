Andalucía continúa con más frío del habitual para esta época del año. De acuerdo con la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), los "cielos poco nubosos o despejados" marcarán el transcurso de este miércoles 26 de noviembre, que experimentará un nuevo descenso térmico, a excepción de las máximas en el tercio occidental de la comunidad.

Así lo ha asegurado el organismo a través de sus redes sociales, mientras anuncia la presencia de "heladas en el interior oriental". Ahora bien, esta situación podría cambiar ligeramente con el paso de los días. Según las previsiones, hacia el fin de semana se vislumbran nuevas lluvias; especialmente, en áreas del este. A continuación, vamos a ver qué panorama nos aguarda en el caso de la provincia de Sevilla.

¿Cuándo vuelve la lluvia a Sevilla?

Previsión del tiempo en Sevilla para esta semana / Aemet

Será el sábado 29 de noviembre, a partir del mediodía, cuando la capital hispalense se encuentre bajo la posibilidad de nuevos chubascos. En concreto, la Aemet prevé un 20% de probabilidades, una tendencia similar a la que mostrarán otros municipios como Guadalcanal (25%), Écija (20%) o Lebrija (15%). Además, las temperaturas seguirán entonces en la misma línea que durante las jornadas precedentes: en torno a los 5ºC - 6ºC de mínima en Sevilla capital; o 2ºC en la localidad astigitana.

Por el momento, los modelos meteorológicos apuntan a que el domingo 30 de noviembre las lluvias se generalizarán con una mayor intensidad en amplias zonas de la provincia. Se espera para entonces un 70% de probabilidades en Sevilla, 85% en Montellano o 90% en Estepa. Asimismo, el mapa de la Aemet muestra una mayor incidencia en las primeras horas del día, con intervalos despejados y nubes que se irán desplazando hacia el extremo oriental.

En cuanto a las temperaturas, es posible observar un ligero incremento a partir del domingo. Los datos que adelanta la Aemet revelan mínimas de 7ºC en la capital, 5ºC en Estepa y 8ºC en Lebrija o Montellano. Por su parte, las máximas volverán a situarse por encima de los 20ºC el próximo martes en Sevilla, mientras que otras áreas del norte o del este oscilarán entre los 13ºC y los 16ºC.

Semana de frío en Sevilla: mínimas de 1ºC en Cazalla de la Sierra

Antes de que llegue el fin de semana, continuará la tendencia de cielos despejados y ambiente frío; especialmente, en localidades como Cazalla de la Sierra. Como podemos comprobar en la página de la Aemet, esta población situada a 80 kilómetros al norte de Sevilla, alcanzará unas mínimas de 1ºC el jueves 27 de noviembre. Las máximas rozarán los 14ºC y, conforme pasen los días, los termómetros irán marcando un leve y progresivo ascenso hasta la próxima semana (4ºC - 16ºC).

En la misma línea, Alanís, Guadalcanal o Estepa se situarán en torno a los 2ºC. Este valor se ha convertido ya en una constante de las últimas jornadas, manteniendo así la primera ola de frío de la temporada. No obstante, los modelos meteorológicos apuntan a que el fin de semana, con la llegada de nuevas lluvias, las temperaturas vivirán una pequeña subida.