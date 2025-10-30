¿Por qué la Aemet no activó el aviso rojo este miércoles en Sevilla, si llegó a los 115 litros por metro cuadrado? "No superó en ningún momento los umbrales"

El pasado miércoles 29 de octubre dejó insólitas imágenes en Sevilla: calles convertidas en ríos, garajes anegados, tablas de paddle surf por la ciudad, alarmas de coches, vecinos desatascando alcantarillas y continuas llamadas al 112 bajo el temporal. A las 19:00 horas de la tarde, los Servicios de Emergencias ya habían gestionado más de 700 incidencias en la provincia; todas ellas, ocasionadas por las fuertes lluvias y el viento. Pero ¿por qué la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) no emitió un aviso rojo, como sí hizo en el caso de Huelva?

Hasta las 20:30 horas, el organismo mantuvo activo un aviso naranja (riesgo importante), tanto en la campiña como en la sierra norte de Sevilla. Sin embargo, hablamos de una jornada marcada por un hito importante: la empresa municipal Emasesa anunció que la ciudad había batido el récord histórico de precipitaciones acumuladas en un solo día, en octubre. Hasta ahora, el título del día más lluvioso de Sevilla lo ostentaba el 2 de noviembre de 1993, hace 28 años, cuando los pluviómetros contabilizaron 109,3 litros por metro cuadrado.

¿Por qué la Aemet no activó el aviso rojo en Sevilla?

Desde las 00:00 hasta las 15:00 horas, se registraron 115 litros por metro cuadrado; y, en determinados momentos, las acumulaciones llegaron hasta los 25 litros en solo una hora. Así lo expresó el ejecutivo sevillano en sus redes sociales, donde también aseguró que, "en solo una hora, había llovido la quinta parte de la media anual". Ante esta situación, numerosos usuarios de las redes sociales se dirigieron a la Aemet para preguntarle si no habría sido conveniente elevar el aviso al nivel rojo.

"Las lluvias en la provincia de Sevilla han estado dentro del umbral de los avisos naranjas, aunque muy puntualmente se haya podido alcanzar el umbral de aviso rojo", ha respondido el organismo estatal a través de un hilo en X. "En estos casos, se comunica a Protección Civil la posibilidad de superar el umbral". Además, hay que tener en cuenta que un aviso naranja ya supone un riesgo importante por sí mismo. Ahora bien, ¿cuál es la línea que separa ambas categorías?

¿Qué umbral separa el nivel de riesgo en los avisos de la Aemet?

"La Aemet emite dos tipos de avisos: uno, cuando llueve mucho en una hora, hablamos de precipitaciones intensas; y otro, cuando las precipitaciones son persistentes y solo cuantificamos la lluvia que cae en 12 horas", explica Juan de Dios del Pino, delegado de la Aemet en Andalucía. Entonces, en el primer caso, "los umbrales son de 15 (nivel amarillo), 30 (nivel naranja) y 60 (nivel rojo)"; mientras que, en el segundo, se sitúan en "40, 80 y 120".

Teniendo esto en cuenta, indica en declaraciones para el Diario de Sevilla, la campiña sevillana "no superó en ningún momento estos umbrales: ni 60 litros en una hora, ni 120 litros en 12 horas". Por lo tanto, el aviso se mantuvo en la categoría naranja. Eso sí, la Aemet señaló que la situación estaba próxima al nivel rojo, sin llegar a él. "Anunciamos que podían superarse los 50 litros por metro cuadrado en una hora; y los 110 litros en 12 horas".

Sea como sea, "hay que tener en cuenta que una cosa es la cantidad de lluvia que cae y otra el impacto que tiene", subraya Juan de Dios del Pino. "Esto ya depende de numerosos factores y lo tienen que valorar los expertos en protección civil". Un aviso rojo supone una posibilidad de "impacto catastrófico" que, en este caso, no se llegó a alcanzar. No obstante, "ha sido una borrasca singular, con ciertas características subtropicales" y, en palabras del delegado, "tenemos que acostumbrarnos más a estos fenómenos. Con el cambio climático son cada vez más intensos y frecuentes". Es lo mismo que sucedió en verano con las sucesivas olas de calor.