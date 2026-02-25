Aena propone una inversión para el aeropuerto de Sevilla de 235,2 millones para el quinquenio 2027 a 2031

La inversión total para el quinquenio 2027-2031 propuesta por Aena para el aeropuerto de Sevilla es de 235,2 millones de euros, "muy superior" a la del quinquenio 2022-2026 (54,9 millones). Así consta en el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA III) para este quinquenio.

Para este periodo en el aeropuerto de Sevilla se prevé la ampliación de la zona de control de seguridad, actuaciones de mejora de procesos y calidad en área terminal y la renovación de climatización. Asimismo, se contemplan fondos para los accesos de llegadas, una nueva pasarela de embarque 10 y 11, la renovación de aseos, una plataforma de gestión energética, una nueva sala VIP, un nuevo edificio para el Servicio de Extinción de Incendios (SEI), un simulador de fuego, la ampliación de aparcamientos y un plan fotovoltaico, según detalla el gestor aeroportuario en una nota de prensa.

Para acometer las inversiones en los distintos aeropuertos, Aena ha propuesto un incremento medio anual de la tarifa que, en el caso del de Sevilla será de 35 céntimos, que se quedarían en 25 céntimos en caso de aplicarse los incentivos.

El objetivo de Aena con las inversiones propuestas para el período 2027-2031 es dotar a todos los aeropuertos y helipuertos de su red en España de la capacidad necesaria para atender la demanda de tráfico futura, "garantizar que se cumplen los más elevados requisitos de seguridad y de mantenimiento, los mejores índices de calidad para pasajeros y aerolíneas y de sostenibilidad para el medioambiente, a la vez que se mantienen tarifas competitivas".

"Todo ello, para facilitar la movilidad y el crecimiento de los territorios que albergan los aeropuertos". En este sentido, las inversiones reguladas (no comerciales) incluidas en la propuesta de DORA han sido debatidas en el proceso de consultas preceptivo con las compañías aéreas y usuarios durante cinco meses.

Tras la aprobación por el Consejo de Administración de Aena, el documento se ha remitido a la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) y a la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC).

También se presentará a los Comités de Coordinación Aeroportuaria de las comunidades autónomas, que serán convocados por la DGAC, para continuar su tramitación hasta la aprobación del documento definitivo por el Consejo de Ministros que, como máximo, será en septiembre de este año.