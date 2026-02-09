Aena adjudica por 10 millones la construcción del nuevo parking modular en el aeropuerto de Sevilla

Aena ha adjudicado por un importe neto de 10.231.885,09 euros la construcción de un nuevo edificio modular en el aparcamiento de larga estancia (P2) del Aeropuerto de Sevilla. La actuación, que tendrá un plazo de ejecución aproximado de diez meses, permitirá atender el incremento de la demanda de estacionamiento en la infraestructura aeroportuaria y será desarrollada por las empresas Industrias Metálicas Anro y Anrotech Car Park.

La nueva instalación contará con una superficie construida de 7.515 metros cuadrados distribuidos en tres plantas y ofrecerá cerca de 600 nuevas plazas de aparcamiento. Estas se sumarán a las existentes en el actual P2, que ocupa casi 19.000 metros cuadrados, de modo que la capacidad total superará las 1.300 plazas, lo que supone un aumento cercano al 80%.

El proyecto se basa en un sistema de construcción modular mediante elementos prefabricados, lo que permitirá acortar significativamente los plazos habituales de ejecución y puesta en servicio, con reducciones estimadas de entre el 30% y el 50% respecto a soluciones convencionales.

Esta metodología constructiva aporta, además, importantes ventajas en términos de sostenibilidad, ya que disminuye alrededor de un 80% la actividad en el emplazamiento de la obra, reduciendo de forma notable la generación de residuos. En este ámbito destaca la experiencia de Anrotech Car Park, especializada en el desarrollo de aparcamientos en altura con criterios de sostenibilidad.

El diseño del edificio contempla asimismo la posibilidad de ampliar la infraestructura en el futuro mediante la incorporación de hasta dos plantas adicionales, si así lo requirieran las necesidades del aeropuerto. Los trabajos se ejecutarán por fases con el objetivo de minimizar las afecciones a la operativa habitual del Aeropuerto de Sevilla.