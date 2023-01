El paciente denunciado por golpear a un médico en Sevilla niega la agresión

El paciente denunciado por golpear a un médico durante la mañana del 8 de enero en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla se ha puesto en contacto con este periódico para negar la agresión contra el facultativo. El varón explica que estaba ingresado desde el 5 de enero y el día que se produjeron los hechos llevaba varias horas en ayunas en el área de Observación. Debido a esto, su mujer le preguntó a una de las enfermeras "si podía darle algo de comer" cuando, según detalla, el médico interrumpió la conversación y manifestó que "aquí se trabaja así".

"Mi mujer intentó grabarlo, porque no quería darnos su nombre para poner una queja por las formas y el trato que nos había dado, pero en ningún caso le perseguimos, amenazamos, insultamos, y tampoco se cayó al suelo", relata el varón. Además, el paciente alega que en ese momento estaba "en una camilla, me estaban encapsulando la mano y no me podía ni mover, por tanto, no pude perseguirlo como ha dicho que sucedió".

"Tampoco le tiramos de la bata, de hecho no la llevaba puesta y estuvo vestido de paisano durante todo el tiempo" y "son unas acusaciones muy graves", sostiene el paciente.

El varón aclara que le dieron el alta el pasado 9 de enero y que esa misma mañana puso una hoja de reclamaciones para denunciar "el trato recibido por el doctor".