Un albañil de Sevilla recupera un sobre perdido con mil euros

La Policía Local de Sevilla ha entregado este miércoles un sobre con más de 1.000 euros en efectivo que una patrulla encontró en la mañana de ayer en una calle del Distrito Sur, al acreditar un trabajador de la construcción que era de su propiedad.

En sus redes sociales, Emergencias del Ayuntamiento informaba este lunes de que una patrulla de Policía Local había encontrado por la mañana el citado sobre, del que decía que contenía "una importante cantidad de dinero en metálico".

La publicación se acompañaba con una imagen de algunos de los billetes que contenía el sobre, y especificaba que fue hallado en la acera de una calle del Distrito Sur de la capital.

De esta forma, quedaba depositado a disposición de quien acreditase ser su propietario, que tendría que indicar, al recogerlo, entre otras cosas, la cantidad exacta de dinero que contenía cuando lo perdió.

Esta mañana se ha personado en la jefatura de Policía Local un trabajador de la construcción que afirmaba que acababa de cobrar parte de un trabajo en la zona del Porvenir y lo perdió en la calle Bogotá de la ciudad.

Tras verificar la información, los agentes le acompañaron a la Oficina de Objetos Perdidos del Ayuntamiento, donde estaba depositado el sobre con el dinero, y se lo han entregado.

En caso de no haber aparecido ninguna persona a reclamar el sobre, el dinero habría estado depositados dos años en la citada oficina, y pasado ese plazo pasaría a ser propiedad del agente que lo encontró