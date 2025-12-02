La Policía Local busca al dueño de un sobre con una importante suma de dinero encontrado en una calle de Sevilla
El sobre estaba en una acera del Distrito Sur de la ciudad
Un pueblo de Sevilla cambia el nombre a la calle dedicada al rey Emérito
La Policía Local de Sevilla investiga la procedencia de un sobre encontrado este martes en una calle del Distrito Sur. Según ha informado Emergencias Sevilla, una patrulla localizó el envoltorio en la acera y comprobó que contenía una importante cantidad de dinero en metálico.
El sobre ha quedado depositado a disposición de la persona que pueda acreditar su propiedad. Las autoridades han solicitado a quien crea ser el legítimo dueño que contacte por mensaje directo con el servicio de Emergencias para iniciar el procedimiento de verificación.
También te puede interesar
Lo último
CONTENIDO OFRECIDO POR SÁNCHEZ ROMERO CARVAJAL
CONTENIDO OFRECIDO POR HOTEL ALFONSO XIII
Contenido Patrocinado
CONTENIDO OFRECIDO POR AMAZON