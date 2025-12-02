La Policía Local busca al dueño de un sobre con una importante suma de dinero encontrado en una calle de Sevilla

La Policía Local de Sevilla investiga la procedencia de un sobre encontrado este martes en una calle del Distrito Sur. Según ha informado Emergencias Sevilla, una patrulla localizó el envoltorio en la acera y comprobó que contenía una importante cantidad de dinero en metálico.

El sobre ha quedado depositado a disposición de la persona que pueda acreditar su propiedad. Las autoridades han solicitado a quien crea ser el legítimo dueño que contacte por mensaje directo con el servicio de Emergencias para iniciar el procedimiento de verificación.