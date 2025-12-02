Un pueblo de Sevilla cambia el nombre a la calle dedicada al rey Emérito

El Ayuntamiento de Peñaflor ha aprobado por unanimidad la retirada del nombre de Juan Carlos I de una de las calles del municipio sevillano, tras prosperar una propuesta presentada por Izquierda Unida, formación que gobierna con mayoría absoluta. La iniciativa ha contado con el respaldo de todos los grupos políticos municipales, incluyendo el PSOE y el Partido Popular, que suman dos y un concejal respectivamente.

José Ruiz, alcalde de esta localidad de 3.600 habitantes situada a 80 kilómetros de Sevilla, ha explicado a EFE que la propuesta surgió a raíz de unas jornadas sobre patrimonio local organizadas por la 'Asociación Amigos de Peñaflor'. En dichas jornadas se planteó la recuperación de los nombres tradicionales de las vías del municipio, y en el caso particular de esta calle, se constató que "nunca se ha llamado a esa calle por ese nombre", refiriéndose a Juan Carlos I.

La denominación 'Largo' fue el nombre popular que tuvo la vía hasta 1979, cuando el primer consistorio democrático decidió cambiarla por Juan Carlos I. Sin embargo, los vecinos han seguido refiriéndose a ella por su nombre tradicional durante estos 46 años. El cambio oficial se materializará en los próximos días, cuando se proceda a la retirada de la placa actual y a la colocación del nuevo rótulo.

Un cambio basado en la tradición local

La iniciativa no solo responde a cuestiones políticas sino principalmente a la recuperación del patrimonio cultural e histórico de Peñaflor. Inicialmente, la asociación había solicitado que se colocasen rótulos con los nombres antiguos bajo los actuales, pero en este caso particular se optó por recuperar directamente la denominación original por considerarlo "lo más lógico", según ha manifestado el alcalde.

El acuerdo unánime de los once concejales que componen el pleno municipal refleja un consenso poco habitual en estos tiempos, uniendo a formaciones de diferentes ideologías como IU, PSOE y PP en torno a una propuesta vinculada a la identidad local y la memoria histórica del municipio sevillano.