El alcalde de Sevilla anuncia un refuerzo de 200 policías locales desde finales de año

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, anunció este martes la incorporación de 200 nuevos agentes a la Policía Local, un refuerzo que se materializará entre finales de 2024 y 2025. Así lo avanzó el regidor durante la celebración del Día de la Policía Local, en el que fueron condecorados 170 agentes de este cuerpo, tanto por intervenciones destacadas como por sus trayectorias.

Sanz explicó que la nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que quiere llevar a cabo el Ayuntamiento de Sevilla está "pensada a largo plazo y contempla un objetivo ambicioso, que es acercarnos a los 2.000 policías locales". "Mientras tanto, seguimos dando pasos importantes. Entre finales de 2024 y 2025 habrá 200 policías más", apuntó el regidor, que destacó el papel fundamental de la Policía Local para gestionar con éxito los más de 4.500 eventos celebrados en la capital.

El regidor indicó que la RPT se está poniendo en marcha por fases. Una de ellas es la del agente tutor, "que no ha dejado de cosechar buenos resultados y hace una labor impagable". También destacó el refuerzo de cien policías para la Unidad de Intervención Nocturna (UIN), que era algo provisional pero que se quedará como permanente. Y mencionó la redistribución de los distritos en cuatro grandes bloques coincidiendo con los puntos cardinales.

Sobre la nueva Unidad de Intervención, el alcalde expuso que de forma inminente empezará el proceso selectivo. "Ya se han empezado las charlas informativas y se han iniciado las gestiones con la Policía Nacional para recibir la formación. Además, se han adjudicado los contratos para adquirir los vehículos necesarios, que estarán en un plazo de dos meses".

Sanz calificó la procesión Magna del 8 de diciembre como un "acontecimiento histórico" y vaticinó que será un éxito gracias al esfuerzo de los policías locales, que son las "primeras personas que transmiten tranquilidad y seguridad a la ciudadanía de Sevilla".

De destapar un secuestro al servicio más duro

La gala del Día de la Policía Local fue muy dinámica y amena, divertida por momentos y emotiva por otros. Estuvo trufada de vídeos del trabajo de distintas unidades de la Policía Local, como los distritos, el agente tutor o el Grupo Fiscal, algunos de ellos con anécdotas muy divertidas, como la del borracho que decía ser guardia civil y se identificó mostrando un carné de una peña bética o la del ciudadano que avisó de que había un OVNI en Felipe II.

Especialmente llamaron la atención dos vídeos. El primero es el del agente tutor, uno de los proyectos estrella del gobierno actual, en el que una madre relata como gracias a la intervención de la Policía Local, tras la denuncia de una menor, se pudo retirar la custodia al padre, denunciado por violencia machista. El segundo, el del servicio más "duro y desolador", la muerte de un niño, que se precipitó desde un edificio en Bellavista. "Nos sobrepasó, sentimos impotencia por no poder ayudar a la familia en algo más", apuntó la agente que fue la primera en llegar.

Hubo un especial reconocimiento al intendente Mariano Mateo, uno de los jefes más reconocidos y queridos dentro del cuerpo. Y destacó también la medalla al policía José Manuel, conocido como el Torreblanca, un agente de la Unidad de Intervención Nocturna (UIN) así llamado por ser éste su barrio de procedencia, donde es muy conocido también porque forma a jóvenes en el boxeo y preside una asociación de música llamada TorreRock y es tesorero del club de fútbol Arcenegui.

Este policía destapó un secuestro en su barrio. "Iba de paisano, me dirigía a mi casa, me encuentro a una persona desnuda, con las manos atadas, le pregunto y me dice que se ha escapado, que estaba amarrado de pies y manos de una casa, ha saltado de un primero y se ha conseguido fugar. Le debían dinero a una gente y lo habían secuestrado y sólo lo soltaban para que robara para ellos. Lo tenían encerrado en una perrera". Gracias a esta intervención se han podido esclarecer varios robos y ha habido ya varias detenciones.

Recuerdo al trabajo en Valencia

El delegado de Seguridad, Ignacio Flores, destacó el trabajo de los policías locales, bomberos y demás personal de emergencias de Sevilla que han estado en Valencia, de los que dijo que ha sido tanta la motivación que incluso "los hemos tenido que frenar para poder hacer estos trabajos de forma coordinada y la ayuda fuera efectiva". Luego anunció un refuerzo en el Grupo Diana, especialista en la lucha contra la violencia machista.

Describió su año y medio en el cargo diciendo que "se sufre mucho, pero estoy rodeado de grandes profesionales que se levantan cada día para servir a los sevillanos". "Es difícil asumir el mando cuando había tanto por hacer, pero quiero que sepan que estoy trabajando sin descanso. Como abogado que soy, sé de sobra que las cosas no son tan ágiles. Los mecanismos de control de una administración pública como es el Ayuntamiento de Sevilla son imprescindibles", apuntó, en referencia a la lentitud a la hora de crear nuevas plazas para paliar las carencias de personal que padece la Policía Local.

"Poco a poco están en marcha, no sólo la ampliación del personal, sino también la mejora de los recursos técnicos, como hemos hecho con la sala de control y con otros medios como el vehículo lector de matrículas, alcoholímetros o sonómetros, entre otros", apuntó Flores.

Una condecoración póstuma

El jefe de la Policía Local, Antonio Luis Moreno, inició su discurso recordando a un agente fallecido el pasado mes de mayo, Rafael Barea, que sufrió un infarto y perdió la vida a los 53 años. Su hijo Rafael, también policía, recibió en su nombre su condecoración a título póstumo.

"Ser jefe de la Policía Local es un reto a superar, una experiencia vital para disfrutar a diario. Ser policía local es un modo de vida, compañerismo y vocación de servicio, lealtad, compromiso, amistad y familia... Son tantas palabras que nos permiten fundirnos con el uniforme que vestimos", indicó el intendente mayor, que destacó la colaboración con instituciones y el trabajo coordinado en los grandes eventos.

"El plan de Plan Navidad, el Maratón, la Feria o la etapa de la Vuelta Ciclista a España son ejemplos de trabajos bien hechos y de coordinación. No he nombrado la Semana Santa porque la tuvimos pasada por agua, pero estábamos en tensión, sin bajar los brazos para que todo saliera a la perfección", añadió el jefe.

Moreno asegura que no se ha dejado de lado el patrullaje diario por los barrios. "Somos una policía más cercana que hace un año", dijo, aunque admitió la falta de personal. "Siempre faltan policías, pero los que estamos nos esforzamos". Destacó que el "año ha pasado en un abrir y cerrar de ojos" y que ahora la Policía Local se enfrenta a una Navidad excepcional, con una procesión Magna que "requerirá un esfuerzo sin precedentes":