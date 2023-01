La alcaldesa de Marchena: “El conductor del tractor es un héroe que evitó una desgracia mayor”

La alcaldesa de Marchena, María del Mar Romero, ha expresado en su primer mensaje en las redes sociales, tras el accidente mortal que acabó con la vida de una vecina durante la Cabalgata de Reyes y provocó el arrollamiento de varias personas, que el conductor del tractor es “un héroe, evitó una desgracia que podía ser mucho mayor”. La primera edil ha expresado su deseo de que “salga del hundimiento emocional y supere esto con su familia”.

En un mensaje difundido a través de Facebook, la alcaldesa mostrado su profundo dolor. “Hasta hoy no he tenido la capacidad de expresarme por redes. Es imposible describir lo que siento. Es difícil digerir y gestionar esto. He pasado muy muy duros golpes durante mi vida, pero esto me puede. Yo solo quiero deciros que lo siento en el alma. Que siento que nuestra vecina Loli nos haya dejado así, de esta forma tan tremenda e injusta”, ha señalado.

También ha lamentado que “tengamos en los hospitales niños y mayores y que deseo con todas mis fuerzas que salgan pronto y recuperados”, y ha confiado en que “nuestros Reyes Magos puedan reponerse a esto y sobre todo Baltasar y su equipo, que lo están pasando muy, muy mal”.

Del pueblo en general, Romero ha incidido en que “está abatido y en shock” y que “una vez más sois ejemplo de humanidad y respeto”.

El suceso se produjo este jueves sobre las 20:15 horas cuando uno de los tractores que participaba en el cortejo de los Reyes Magos en Marchena arrolló a varias personas al circular cuesta abajo, por causas que se investigan, y chocar contra una pared en la plaza de San Andrés.

Como consecuencia de estos hechos una mujer de 72 años murió y otras seis personas resultaron heridas, cuatro de las cuales fueron derivadas hasta el hospital de Osuna. Dos de ellas dos fueron dadas este fin de semana y otras dos se encuentran estables.

Los otros dos heridos, dos niños de 2 y 9 años, que presentaban heridas más graves, continúan estables y en estado grave en el hospital Virgen del Rocío de Sevilla.

Mientras tanto, se siguen investigando las causas del suceso.