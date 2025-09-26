El Alcázar restaurará los azulejos mudéjares del Patio de las Doncellas desde 2026

El Real Alcázar de Sevilla restaurará la azulejería mudéjar del emblemático Patio de las Doncellas a partir de 2026. Así se ha anunciado en una intervención tras la celebración del consejo consultivo. Durante esta cita se han abordado aspectos clave relacionados con la conservación y futuro del monumento, destacando el repaso a la gestión desarrollada en el último año y las principales actuaciones planificadas hasta 2027. Se ha puesto especial énfasis en el mantenimiento y ampliación de la oferta museográfica del Real Alcázar, confirmando la restauración de los azulejos como una de las prioridades, junto a otros proyectos.

Una de las grandes novedades comunicadas ha sido la transformación del actual Salón de los Abanicos de la Casa de la Contratación en un espacio dedicado a la Casa de la Contratación de Indias. Esta institución, cuya sede histórica estuvo en el Alcázar entre 1504 y 1717, recobrará su importancia a través de recursos expositivos modernos y tecnología avanzada, permitiendo al visitante conocer su influencia en ámbitos como la cartografía naval, la navegación, el comercio transatlántico y la ciencia del Siglo de Oro.

https://www.diariodesevilla.es/sevilla/alcazar-sevilla-evolucion-10-siglos-casa-7-8-patio-banderas_0_2004307084.html / Antonio Pizarro

El proyecto de restauración de azulejos del Patio de las Doncellas no es el único frente de actuación para monumento Patrimonio de la Humanidad. Durante el consejo, también se ha informado de la finalización de la restauración de los alfarjes de dicho patio y de la recuperación del pasillo del Patio de las Muñecas, que facilitará la conexión directa entre el núcleo palaciego y el Jardín del Príncipe. A estas iniciativas se suman labores de conservación en la Galaría del Grutesco, el Estanque de Mercurio y entorno, así como en las columnas del Jardín de la Danza.

El consejo también ha resaltado la finalización de la conservación de las Sargas del Salón Gótico, la modernización del Salón del Maestre y la Biblioteca –que incorpora mobiliario renovado y sistemas de videoconferencia–, junto con la puesta en valor de la exposición de azulejos de Carranza y la creación de una nueva sala para exponer la colección privada de abanicos de los siglos XVII al XIX. Paralelamente, se tramita ante la Comisión de Patrimonio el proyecto para restaurar yeserías históricas del Patio de las Doncellas, mientras avanzan las obras de limpieza de cubiertas y montaje de líneas de vida.

Apuesta por la gestión sostenible y la biodiversidad

El Real Alcázar ha reafirmado su compromiso con la sostenibilidad al sumarse al proyecto LIFE-REFAUNA Alcázar, iniciativa europea centrada en reforzar la biodiversidad en espacios patrimoniales. El objetivo es compatibilizar la conservación cultural con la ecológica, impulsando el Alcázar como referencia internacional en gestión sostenible. Además, en el próximo bienio se prevé la incorporación de sistemas de recirculación de agua en todas las fuentes, optimizando el uso de recursos y adaptándose a los estándares medioambientales europeos actuales.

Inversiones patrimoniales y programación cultural hasta 2027

Exterior del Cenador de Carlos V, en el Real Alcázar. / M. G.

Las inversiones destinadas a este enclave aumentarán en torno a un 75% respecto a 2023, permitiendo así cubrir proyectos como la restauración de carpinterías históricas tanto en el Alcázar como en la Casa Consistorial, la apertura de una nueva Sala de Exposiciones –con un montante superior a los dos millones de euros– y actuaciones de adaptación tecnológica.

En lo cultural, el Real Alcázar ha anunciado para diciembre de 2025 la inauguración de una gran muestra dedicada a Joaquín Sorolla, con obras seleccionadas que dialogarán con los valores arquitectónicos del monumento. Todo se enmarca en la línea de reforzar el papel del Alcázar como motor cultural y turístico, anticipando para 2026 una completa agenda con motivo del quinto centenario de la boda imperial de Carlos V e Isabel de Portugal. Esta efeméride comprenderá conciertos, recreaciones históricas, ciclos de conferencias y actividades divulgativas sobre la trascendencia del evento celebrado en 1526 en Sevilla.