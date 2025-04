Alertan del "riesgo" del cierre de la UCI del Hospital Muñoz Cariñanos: "Puede costar una vida"

El cierre de la UCI del Hospital Muñoz Cariñanos, antiguo Hospital Militar, y que funciona como un anexo al Virgen del Rocío vuelve a la palestra. Después de que CCOO ya denunciara la semana pasada la supresión de este servicio en el centro una vez pasada la etapa de alta frecuentación y, según las fuentes oficiales, dejar de contar con pacientes ingresados, el sindicato alerta ahora del "riesgo" que supone esta decisión teniendo en cuenta que en el centro se siguen haciendo intervenciones quirúrgicas que pueden derivar en complicaciones.

"Esta decisión de la dirección gerencia del Área Hospitalaria Virgen del Rocío, tomada la semana pasada, está provocando que las operaciones ginecológicas, de rodilla, hernias discales o traumas en mano que se llevan a cabo en el centro hospitalario no cuenten con una unidad de cuidados intensivos ni personal que respalde a los y las profesionales de cirugía y anestesia si existe alguna complicación", ha señalado el sindicato.

Desde la Consejería de Salud ya explicaron que no se trata de un cierre como tal. "Ocurre varias veces al año, y especialmente cuando baja la alta frecuentación del invierno asociada al frío, el centro se queda sin pacientes ingresados en ese servicio y de ahí su inoperatividad que se reactivará en cuanto los haya", afirmaron las fuentes oficiales de la Administración sanitaria andaluza.

La respuesta no convence al sindicato que advierte de que "esperar una ambulancia que dé traslado al Virgen del Rocío ante cualquier complicación no es una decisión responsable y puede costar una vida". "No es comprensible que una UCI de última generación como la instalada en el antiguo Hospital Militar se deje en desuso y no se aproveche su potencial", remachan desde CCOO, que añaden que "es una pésima gestión del dinero público con el que todos y todas contribuimos".

Con todo, mientras el sindicato vuelve a exigir la reapertura del servicio "para ofrecer una sanidad pública y de calidad para todas las personas usuarias", el cierre de la UCI del Muñoz Cariñanos no es una novedad. En mayo del año pasado la dirección del Virgen del Rocío también decidió suspender ese servicio. Entonces, desde la Junta también se insistió en que se trataba de "una reorganización y gestión de los recursos"provocada por la falta de pacientes. La UCI volvió a retomarse el pasado mes de octubre, pero sólo con cuatro de los 25 boxes con los que está dotada la UCI de ese hospital.