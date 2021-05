Alfonso Guerra y Soledad Becerril, nuevos vocales del Consejo Social de la US

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla (US), presidido por Concha Yoldi, ha recuperado la celebración de las reuniones de forma presencial con una sesión ordinaria en la que se han propuesto como vocales del Consejo Social de la US a Alfonso Guerra, que es además presidente de Honor de Alumni US, Soledad Becerril, Carlos Kinder y Ana Morillo.

Estas cuatro personas formarán parte del Consejo Social de la US una vez sean nombradas por la Junta de Andalucía, con lo que se cubrirán las vacantes que había en dicho órgano. También se han elegido como representantes del Consejo de Gobierno en el Consejo Social al profesor Carlos Marcelo, el personal de administración y servicios Gerardo Labrador y el estudiante Alfonso Márquez.

Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha aprobado la implantación de cuatro nuevos másteres propios, de los que tres pertenecen a la rama sanitaria. De este modo, la US ofertará 100 plazas para el Máster propio en donación y trasplantes de órganos: trasplante hepático; y 24 plazas para el Máster propio en Medicina y Terapia Fetal, ambos estudios adscritos a la Facultad de Medicina.

También se implantará con 25 plazas el máster propio en evidencia y práctica avanzada para enfermeras especialistas en obstetricia y ginecología (matronas), adscrito a la Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología.

En el ámbito de la ingeniería se implantará con 24 plazas el máster propio en aprendizaje, creación y divulgación científico-artística mediante las TIC (compuesto de dos diplomas de especialización: Aprendizaje STEAM mediante el desarrollo del pensamiento computacional y Arte para comunicar Ciencia y Ciencia para comunicar Arte. Proyecto SciArt mediante las TIC), adscrito a la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática.