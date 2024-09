El alto precio de aparcar en el hospital

La voz de alarma la daba hace unos días la Plataforma Aparcamientos Reina Sofía. Según un estudio reciente de la organización, recogido por Facua, el parking del Hospital Virgen del Rocío es hasta un 123% más caro que un aparcamiento gestionado por la misma empresa en el centro de Pontevedra.

Se comprueba con un sólo vistazo a la web de su nueva concesionaria, España Masaveu. Mientras familiares y pacientes del hospital de referencia andaluz tienen que desembolsar 2,88 euros por hora de estacionamiento (0,048 céntimos el minuto), con un máximo diario de 22,55 euros, los usuarios que aparcan en zona comercial o del casco histórico de la ciudad gallega en un parking gestionado por la misma entidad, sólo abonan 0,0215 euros el minuto y 12,90 por la jornada completa.

Pagar para poder aparcar cerca del médico es una de las quejas constantes de los pacientes, ya que en muchos de los casos, las alternativas de plazas gratuitas en el viario público son escasas. El aparcamiento es un mal congénito en los hospitales de las grandes ciudades y causa a los pacientes casi tanta preocupación por su cartera como por su salud. Estacionar el coche en el parking de un complejo sanitario sale caro, pero resulta ser todo un negocio para la empresa que gestiona el aparcamiento.

En Sevilla capital hay tres hospitales públicos. Sólo en uno de ellos, el Valme, aparcar es gratis. En los otros dos, el Virgen del Rocío y el Virgen Macarena, sus servicios de aparcamiento están gestionados por empresas privadas gracias a concesiones administrativas de gestión, explotación y mantenimiento del servicio. Sus precios rozan los tres euros euros y superan los 20 por un día entero. Estas tarifas son frecuentemente denunciadas por los usuarios en redes sociales y en sus propias páginas web.

El aparcamiento del Hospital Virgen del Rocío tiene 678 plazas disponibles y se corona como el parking de hospital más caro de Sevilla. Está gestionado por Corporación Masaveu que compró la concesión de dicho aparcamiento a Sando y Azvi tras la construcción del activo y el acuerdo con la Junta de Andalucía. Estacionar el coche una hora cuesta 2,88 euros. Para abonados, el coste mensual de una plaza se eleva a los 108 euros y por semanas baja a 56.

La Plataforma Aparcamientos Reina Sofía ha realizado un estudio que compara los precios por minuto y máximo diario de este servicio en un total de once aparcamientos que gestiona en España Masaveu, diez a través de concesiones y uno en propiedad, y distribuidos en Asturias, Cataluña, Galicia, Cantabria y Andalucía. Los datos para el análisis se han extraído de los precios que tiene publicados la propia empresa en su web.

Así, la Plataforma señala que mientras que un usuario que acude a Urgencias o a una cita rutinaria al Virgen del Rocío y decide estacionar en su aparcamiento paga 0,048 euros el minuto, otro usuario que aparca en zona comercial o del casco histórico de Pontevedra, solo abona 0,0215 euros el minuto, un 123,3% menos que en el recinto hospitalario de la capital andaluza. Igualmente, si un usuario lo hace en el aparcamiento del Hospital de Santander, está pagando 0,0304 euros el minuto, un 57,9% más barato que el del centro hospitalario sevillano.

Para el caso de que el vehículo se deje estacionado un día completo, en el Virgen del Rocío se tendrá que pagar una cantidad máxima de 22,55 euros. Sin embargo, en el caso del aparcamiento de Masaveu de Pontevedra sólo deben abonarse 12,90 euros, un 74,8% menos. En el Hospital de Santander se pagarían 18,20 euros, un 23,9% menos que en el hospital de Sevilla.

Con todo, los usuarios de este hospital tienen una alternativa más económica en el Parking Low Cost Hospital en la calle Castillo de Baño de la Encina, a 300 metros del hospital. Los precios de este aparcamiento de Gestora Hispanica de Rentas S.L. recogen las tarifas por bonos y con reserva previa. Van desde los 7 euros por día a 39 euros por semana y 90 al mes. El coste por minuto es de 0,028 euros, 1,86 a la hora.

En el caso del Hospital Virgen Macarena, a pesar de que el parking subterráneo está bajo sus instalaciones, su gestión es totalmente privada a través de la empresa Saba, presente en otros aparcamientos de Sevilla. Tiene 330 plazas, de las que sólo 152 aparecen como disponible. Su tarifa es de 0,046 euros el minuto. Esto es, 2,76 por hora. Un precio que muchos pacientes y profesionales sanitarios consideran “abusivo”. Según la tabla de precios actualizada, el coste mensual por aparcar las 24 horas asciende a 186,13 euros.

Por franjas horarias, el bono de mañana (de 6:00 a 16:30 horas) tiene un coste de 122 euros y el diurno (de 7:00 a 22:00 horas), 130. Con todo, estas tres opciones no están disponibles por estar ya ocupadas todas las plazas ofertadas. Hay otras opciones en horario de tarde a 60 euros, nocturno a 26 y para fines de semana. Otra opción son los pack multidías, con precios reducidos para estacionamientos en días consecutivos que van desde los 40 euros por tres jornadas hasta los 202 por un mes entero.

Con todo, es uno de los que más críticas recibe ya que aquellos que quieren evitar el parking tienen una dificultad añadida: el hospital se encuentra en una zona muy saturada de vehículos y con poco espacio disponible para aparcar el coche. De hecho, según el diagnóstico de movilidad de la capital andaluza, el llamado Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) de Sevilla 2030, el entorno del Hospital Macarena es una de las zonas de la ciudad con más demanda de aparcamiento público rotatorio.

"Pagué más de 5 euros por dos horas, ¿pero si es un hospital público? Por lo menos que el precio sea el de la zona azul que son 1,7 euros para 2 horas. ¿Para qué pagamos impuestos?", escribe un usuario en las reseñas de Google. "Me parece un abuso que sea de los parking más caros que he visto en España y en Europa siendo el aparcamiento que está en la puerta de un hospital", dice otro. "Jamás en mi vida he pagado tanto por un parking. Nueve horas y 43 minutos que estuve me costaron 26,35 euros un disparate, un parking que es el recurso para aparcar en el hospital y que la entidad del gobierno que gestione estos temas lo permita me parece de poca vergüenza. Normalmente casi todos los parking, aunque cobren la hora a un precio elevado, tienen un límite diario que se puede asumir, pero esto es un robo", agrega otro.

El único hospital de Sevilla con parking totalmente gratuito en sus instalaciones es el del Hospital de Valme. El centro dispone de una amplia explanada dentro del complejo hospitalario con capacidad para 1.260 coches a los que se suman las 753 plazas (incluidas 20 para minusválidos y 32 para motos y bicicletas) dirigidas a sus trabajadores que se inauguraron en marzo del 2020 gracias a un convenio de colaboración entre el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y la Diputación Provincial de Sevilla, propietaria de los nuevos terrenos, mediante el cual la institución provincial cede temporalmente este espacio como zona de aparcamiento al centro hospitalario.