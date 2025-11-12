Angelo, el camerunés que se sacó la Secundaria viviendo en la calle en Sevilla: "Si tienes un sueño, lucha por él"

Angelo Sylvio Noutie Tchana es un ciudadano camerunés de 26 años con una enorme historia de superación detrás. Se ganaba la vida como taxista en Duala (Camerún), pero la situación de su país le obligó a migrar. "Por salvar mi vida", precisa. Llegó a España el 28 de mayo de 2022, a través de la valla de Ceuta. Dejó en su país a su pareja y a su hija, que ahora tiene cinco años. Estuvo primero en Ceuta y luego llegó a Sevilla, donde ha ido pasando por diferentes centros sociales y recursos que ha podido aprovechar. A pesar de las dificultades, obtuvo el título de Secundaria viviendo en la calle. Ahora está haciendo un curso de montador de aires acondicionados e instalaciones frigoríficas y sueña con trabajar, quedarse a vivir en Sevilla y traerse a su familia. Antes, necesita con urgencia resolver un problema burocrático con su documentación.

El Ayuntamiento de Sevilla le otorgó el pasado lunes un premio, en el acto central de la Semana de las Personas Sin Hogar. Angelo pronunció un emotivo discurso en la gala, en el que destacó la dignidad de las personas que se encuentran en una situación tan vulnerable como la suya. "Este premio me da mucha emoción, me recuerda que tengo que seguir luchando y que los pequeños pasos cuentan".

Angelo, refugiado camerunés en Sevilla, con su premio de la Semana de las Personas Sin Hogar. / Antonio Pizarro

"Uno de mis primos me dijo que no tengo que tener miedo a sufrir. Nunca. Desde el día que me dijo esas palabras, me lo recuerdo cada vez que me siento en una situación difícil. Y pienso en mi familia, que me da fuerza también para seguir luchando. Pronuncié ese discurso para decirle a los que están en situaciones como la mía, que no tienen que tener miedo a nada, que si tienen un sueño, tienen que luchar para obtener lo que necesiten. Que nunca se deben rendir para nada. Sé que no es fácil, pero tengo que trabajar todos los días para ser mejor, para estar donde quiero, donde me veo en el futuro".

"Al llegar a España, me di cuenta de que tenía que trabajar muy duro para obtener lo que quiero. Había una dificultad muy gorda, que era el idioma. Empecé a estudiar todos los días. Lo hice en Ceuta y también en Sevilla". Angelo solicitó protección internacional y estuvo acogido tres meses en CEAR Sevilla, hasta que le denegaron su solicitud de asilo en noviembre de 2022. Se quedó en la calle, en situación administrativa irregular. Una persona lo llevó al centro Miguel de Mañara, donde residió seis meses. Allí terminó la formación de mecánica. En la Asociación Nacional de Caridad San Vicente de Paúl se sacó el título de manipulador de alimentos y el carné de carretillero. En agosto de 2023, volvió a la calle, "a luchar para encontrar otro sitio donde vivir". Aterrizó en el Nuevo Hogar Betania, donde estuvo hasta el 11 de octubre de 2023, para después quedarse de nuevo sin hogar.

Estar en la calle no fue un freno para su gran motivación: obtener el título de Estudios Secundarios de adultos. Se matriculó en el Centro de Educación Permanente (Ceper) Polígono Norte. Su rutina diaria consistía en acudir todas las mañanas a la asociación Elige la Vida en Triana, donde se duchaba y recogía de la consigna sus documentos personales y su material de estudio. Después iba a recibir clases de refuerzo educativo en la Fundación San Vicente de Paúl, almorzaba en el comedor de Triana y de allí se iba al Polígono Norte para cursar la Secundaria.

Desde Elige la Vida lo derivaron a Accem, la ONG especializada en la atención a los refugiados. A finales de enero de 2024, entró en un piso de acogida gestionado por Accem en Sevilla para personas sin hogar. Siguió estudiando y pudo regularizar su situación administrativa a través del arraigo formativo. "Al finalizar Secundaria, decidí seguir formándome y por consejo de una de mis profesoras, empecé una formación profesional de grado medio en instalación frigorífica y climatización, que estoy haciendo ahora".

En abril de 2024 se le derivó a otro piso de acogida para personas sin hogar gestionado por la empresa SAMU Social. Su estancia allí termina en octubre pero ha podido obtener una prórroga de tres meses. Actualmente, gracias al trabajo en red entre su técnica de SAMU, Virginia Sánchez, y Mercedes Guzmán, de Accem, están buscando recursos para que pueda finalizar sus estudios. En el primer curso de FP obtuvo muy buenas calificaciones y ha hecho prácticas en una empresa, que le ha facilitado un precontrato laboral para solicitar la autorización de residencia y trabajo. En julio se sacó el carné de conducir para tener más opciones de encontrar trabajo, gracias a la ayuda económica de la Fundación San Vicente de Paúl y de su jefe en la empresa de prácticas. Habla inglés, francés y español, pero necesita solucionar un problema burocrático que lo tiene en vilo.

"Sueño con trabajar aquí, pero tengo un problema, que es la documentación. He solicitado un documento que me autorice a trabajar, pero no me han contestado. Sigo esperando. Es muy duro no poder ver a mi hija, pero también es duro saber que no tengo posibilidad de trabajar para asistirla, o no tener un sitio dónde dormir. Necesito con urgencia ese documento para poder trabajar".