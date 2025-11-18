El Ayuntamiento negocia con la Federación el cambio de fecha de la final de la Copa del Rey

El portavoz socialista, Antonio Muñoz, ha solicitado al alcalde, José Luis Sanz, que realice las gestiones necesarias para evitar la coincidencia entre la final de la Copa del Rey y el sábado de Feria. Muñoz ha advertido de que mantener ambas celebraciones en la misma fecha “puede ser una temeridad y una irresponsabilidad”.

Según ha explicado, esta coincidencia provocaría “importantes distorsiones en los servicios públicos”, especialmente en los dispositivos policiales, que requerirían un refuerzo extraordinario, así como otros inconvenientes, entre ellos la dificultad para encontrar alojamiento hotelero durante esos días. Por todo ello, ha instado al alcalde a contactar con la Federación Española de Fútbol para solicitar el cambio de fecha y evitar los problemas derivados de esta situación, tal y como ya se hizo siendo Muñoz alcalde, en la final de 2023.

Por otro lado, desde el Ayuntamiento han asegurado que como "equipo de gobierno responsable", están trabajando "mano a mano con la RFEF y con resto de administraciones implicadas" y que se "barajarán todas las posibilidades". Además, ha pedido "responsabilidad al portavoz del PSOE". Desde el Ayuntamiento se ha recalcado que Sevilla "está preparada para ser sede de grandes eventos y trabaja con previsión y organización”.

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) anunciaba este lunes la designación del estadio de La Cartuja de Sevilla como sede de la final de la Copa del Rey hasta el año 2028. Durante la rueda de prensa, el presidente de la RFEF, Rafael Louzán, no anunció la fecha aunque dijo que sería a "finales de abril". En esta línea, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, si confirmó que el 25 de abril es la fecha elegida para la celebración de este evento deportivo que acogerá la capital andaluza por sexto año consecutivo.