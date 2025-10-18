Aparatoso accidente en Sevilla Este: un conductor pierde el control y causa daños a varios vehículos estacionados

La Policía Local se encuentra investigando un aparatoso siniestro vial ocurrido durante la madrugada de este sábado en la calle Periodista Juan Tribuna, en la zona de Sevilla Este.

Según los primeros informes, el conductor de un vehículo circulaba a velocidad excesiva, lo que provocó que perdiera el control del coche y chocara contra varios vehículos estacionados, ocasionándoles daños materiales. Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas.

Un equipo especializado en investigación de siniestros viales se hizo cargo del caso y continúa recabando testimonios para esclarecer las causas del accidente. Las diligencias realizadas serán remitidas a la autoridad judicial por un posible delito contra la seguridad vial.