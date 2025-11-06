Arranca la remodelación de la mediana de la avenida Concejal Alberto Jiménez-Becerril

El Ayuntamiento de Sevilla, mediante la Delegación de Arbolado, Parques y Jardines, ha puesto en marcha el reajardinamiento integral de la mediana de la avenida Concejal Alberto Jiménez-Becerril, arteria clave del norte y prolongación natural de la avenida de Torneo. Esta actuación se enmarca en el plan municipal para transformar ocho de las principales medianas urbanas, dando prioridad a la sostenibilidad ambiental y la mejora paisajística con una inversión total superior a 1,8 millones de euros.

La intervención en Jiménez-Becerril cuenta con 263.819 euros de inversión y la plantación de más de 135 ejemplares de especies ornamentales adaptadas al clima sevillano, entre ellas árboles de Júpiter, palmeras reinas y cicas. Además, se incorpora un tapiz vegetal de Lippia nodiflora, seleccionada por su resistencia y capacidad para mejorar la absorción de contaminantes y reducir el consumo hídrico, manteniendo un aspecto verde durante todo el año. "Con esta obra continuamos el modelo iniciado en Torneo: recuperar nuestras medianas como espacios verdes, sostenibles y bellos, que mejoren la calidad ambiental y la imagen de la ciudad", indica la delegada del área, Evelia Rincón.

Reemplazo de arbolado y renovación sostenible

El plan municipal contempla la retirada de 108 árboles y el trasplante de otros 19 debido a problemas detectados por los técnicos municipales: ejemplares plantados en los años noventa en una mediana estrecha, con dificultades para enraizar y daños estructurales provocados por podas severas, golpes de vehículos y falta de espacio. Dichos árboles presentan raíces débiles, copas desestructuradas y situaciones que suponen riesgo, lo que ha llevado a la sustitución de este arbolado por especies más adecuadas y resistentes. El Ayuntamiento argumenta que esta problemática del arbolado "es conocida desde hace más de una década y, según registros municipales, en septiembre de 2022 ya se habían ejecutado los primeros apeo".

La actuación también incluye la instalación de un sistema de riego automatizado por goteo enterrado, diseñado para optimizar el uso del agua y asegurar la sostenibilidad de las nuevas plantaciones, integrando criterios de paisajismo contemporáneo y eficiencia hídrica. La delegada Evelia Rincón subraya: "Cada una de estas actuaciones contribuye a una Sevilla más verde y preparada para el futuro, donde el paisajismo urbano y la eficiencia hídrica sean una seña de identidad".

El proceso de reajardinamiento integral ya se ha llevado a cabo en la avenida de Ucrania, al sur de la ciudad, con una inversión de 113.695 euros, donde se han incorporado nuevos sistemas de riego, especies arbustivas de gran porte y diez nuevos almez que se sumarán en la próxima campaña de plantación. Además, se ha instalado un pavimento de placas de gravilla que mejora la accesibilidad y el aspecto de la zona. Este planteamiento se extenderá también a medianas de Kansas City, actualmente en obras, y está previsto intervenir en la avenida de Jerez (zona de Jardines de Hércules), calle Ferroviarios, avenida Alfredo Krauss–Flota de Indias y calle Tarso en el año 2026, alcanzando una inversión total superior a 1,8 millones de euros.