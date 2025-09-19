Torneo renovará su mediana con un tapiz verde que requiere poco riego y 154 árboles adaptados al clima de Sevilla

Recreación del tapiz vegetal de Lippia y de parte de la arboleda que tendrá la mediana de Torneo

El Ayuntamiento de José Luis Sanz va a reverdecer las medianas de ocho avenidas de acceso a Sevilla, para reducir la contaminación y embellecer las entradas a la ciudad con especies vegetales que aportan más calidad ambiental con menos riego. Los trabajos, iniciados ya en la avenida Kansas City (con la obra del Tranvíbús), continuarán por Torneo, Concejal Jiménez Becerril, Avenida de Jerez, Tarso, Ferroviarios, Alfredo Kraus-Flota de Indias y Ucrania.

A partir del lunes 22 de septiembre, la avenida de Torneo reverdecerá su mediana con un tapiz vegetal de florecillas blancas que se mantiene verde todo el año porque requiere poco mantenimiento de riego y se adapta bien al clima. Este tapiz se formará con la especie Lippia nodiflora y se completará la mediana con la plantación de 154 árboles de especies adaptadas al clima de Sevilla, tales como árboles de Júpiter, cicas y palmeras reinas, con una inversión de 401.532 euros.

La Lippia nodiflora es una planta cubresuelo perenne de flores blancas, que se adapta muy bien a climas áridos gracias a su resistencia a la sequía, y que es apto para muchos jardines gracias a su característica de ser un césped de muy bajo mantenimiento. También se llama Phyla nodoflora, y es una pradera en flor capaz de dar grandes satisfacciones sin tener que asumir demasiados trabajos de mantenimiento.

La delegada de Parques Evelia Rincón en rueda de prensa / Parques y Jardines

En la Glorieta de la Duquesa de Alba se plantarán árboles de sombra.

Los trabajos tendrán una duración de cinco meses y obligan a cortar el carril por sentido más cercano a la mediana desde este lunes, han explicado este viernes la delegada de Parques y Jardines, Evelia Rincón, y la directora general del área María Luisa Iglesias.

Especial protagonismo tendrá el árbol de Júpiter, una especie muy adecuada para Sevilla por su resistencia al clima. Se caracteriza por una floración muy llamativa en tonos rosados y violetas, así como por su corteza decorativa, que aporta valor ornamental durante todo el año. Además, al tratarse de un árbol de crecimiento lento, requiere bajo mantenimiento y garantiza su sostenibilidad a largo plazo. Esta especie, además de embellecer la mediana, absorbe CO₂ y contribuye a mejorar la calidad ambiental de la ciudad. Las palmeras reinas aportan porte y elegancia al conjunto. Las cicas son una especie ornamental de gran vistosidad que se adapta perfectamente a altas temperaturas y bajo consumo hídrico y otras especies en el entorno de la Plaza Duquesa Cayetana.

La mediana de la avenida de Torneo. / José Luis Montero

Este elemento vegetal mejora la absorción de contaminantes en una de las vías con mayor tráfico de la ciudad, requiere bajo requerimiento hídrico, aporta una floración muy llamativa y una corteza decorativa. Se trata de una cobertura de bajo mantenimiento, perfectamente adaptada al clima sevillano, que garantiza un aspecto verde durante todo el año y refuerza la sostenibilidad de la actuación.

El conjunto se completará con la instalación de un sistema de riego por goteo enterrado y automatizado, diseñado para optimizar el consumo de agua y garantizar la supervivencia de las plantaciones incluso en periodos de altas temperaturas.

“Sevilla gana así un nuevo pulmón urbano en su entrada norte, que será la carta de presentación de vecinos y visitantes, y un modelo de cómo queremos que sean los grandes ejes verdes de nuestra ciudad: sostenibles, bellos y preparados para el futuro”, ha subrayado la delegada de Parques y Jardines, Evelia Rincón.

Ocho avenidas se reverdecen con 1,8 millones

Este plan de transformación de medianas ya ha dado sus primeros frutos en la avenida de Ucrania, en el sur de la ciudad, donde prácticamente se ha finalizado un reajardinamiento integral con una inversión de 113.695 euros. Allí se han implantado nuevos sistemas de riego, especies arbustivas de gran porte y diez nuevos almez que se incorporarán en la próxima campaña de plantación. Además, la actuación ha incluido un pavimento innovador de placas de gravilla que mejora la estética y la accesibilidad de la zona.

Tras las obras en Torneo, la siguiente intervención será en la avenida Concejal Alberto Jiménez-Becerril, continuación natural de este eje. Con un presupuesto de 263.819 euros, se renovarán más de 1.000 metros de mediana con la plantación de más de 150 árboles y arbustos que aportarán color, biodiversidad y sombra durante todo el año. Tendrá el mismo diseño y especies que el proyectado para la calle Torneo.

En paralelo, el plan contempla también la renovación de las medianas de Kansas City, cuyas obras ya han comenzado. El tapiz vegetal de Lippia está sembrado aunque no se verá el efecto hasta que crezca más.

La avenida de Jerez en la zona de Jardines de Hércules, la calle Ferroviarios y, en 2026, la de la avenida Alfredo Krauss–Flota de Indias (se remozarán sin interferir con el tráfico de la Feria de Abril) y en la calle Tarso.

En total, estas ocho actuaciones permitirán transformar los principales accesos a Sevilla en corredores verdes, con más arbolado, mayor biodiversidad, suelos renovados y sistemas de riego eficientes. “Se trata de obras que significan más calidad ambiental y una Sevilla más verde y sostenible. Lo hacemos con un compromiso claro: que cada intervención sirva para dar soluciones de futuro y para que Sevilla sea una ciudad referente en paisajismo urbano y en sostenibilidad”, ha concluido Rincón.