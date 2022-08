La asociación sevillana Adhara denuncia la "falta de acceso" a la vacuna contra la viruela del mono

Mientras aumentan los casos de viruela del mono por todo el mundo, y tras confirmarse las primeras dos muertes en el país en menos de 24 horas, uno en Valencia y otro en Córdoba, la estrategia de prevención de la enfermedad en España "hace aguas". Así lo ha denunciado este martes la Asociación Adhara Sevilla Checkpoint, que trabaja en Sevilla desarrollando actividades encaminadas a la atención e información sobre el VIH y otras enfermedades infecciosas de transmisión sexual, que lamenta la "escasez" de vacunas en la comunidad andaluza y rechaza tanto los planes para su administración como la "desinformación" a los colectivos de riesgo.

"Desde algunas organizaciones comunitarias, como Adhara Sevilla Checkpoint, llevamos semanas realizando labores de información a la sociedad sobre qué es, cómo se previene y cómo vacunarse de la viruela del mono. Han sido cientos las llamadas de personas interesándose por su salud, contándonos los síntomas que tenían y qué debían hacer. La soledad que han vivido y que siguen viviendo estas personas en Sevilla es desoladora. Las autoridades no están, no informan y no facilitan vías claras y rápidas de cómo actuar en caso de sospecha de infección activa o cómo actuar si crees que has estado expuesto o deseas vacunarte", argumenta.

La comunidad andaluza recibió recientemente desde el Ministerio de Sanidad unas 600 vacunas. De ellas, según aseguran desde Adhara Sevilla tras haber recopilado información directamente desde las unidades de enfermedades infecciosas de los hospitales de referencia de Sevilla, "cada hospital andaluz podrá contar aproximadamente con unos escasos 40 viales de media", las cuales, añade la asociación, "están reservadas de forma prioritaria para personas inmunodeprimidas (pacientes con VIH con CD4 por debajo de 200) o pacientes que han tenido algún tipo de trasplante de órgano y que le pueda conllevar algún riesgo".

"Entonces, ¿hay realmente vacuna para todos? La respuesta es NO. ¿Cuándo llegarán más vacunas? Se prevé de nuevo la llegada de 7.000 viales más esta semana, un número que sigue siendo insuficiente", lamenta la asociación.

Adhara Sevilla también critica el procedimiento para poder optar a una vacuna. "¿Se habilitarán espacios alternativos de vacunación o realizar pruebas de diagnóstico para que sea más fácil el acceso para poblaciones en alto riesgo? Parece que para los responsables sanitarios solo existe el camino de: médico de cabecera, derivación hospitalaria, medicina preventiva. Una yincana de obstáculos que muchas personas desafortunadamente no podrán superar", añade.

"Mientras llegan más vacunas, exigimos a los responsables que comuniquen a la sociedad de forma no estigmatizante, clara y precisa en qué consiste esta infección, cómo protegerse y que se habiliten planes de vacunación ágiles y con viales suficientes para todos. Llevamos conviviendo con el estigma al VIH y las Infecciones de Transmisión Sexual demasiados años como para no haber aprendido nada de cómo actuar ante una infección emergente con altos grados de estigma y desinformación", concluye la asociaciación en un comunicado.

Casi 100 casos activos

La provincia de Sevilla ha sumado desde el viernes tres nuevos casos de viruela del mono que elevan a 97 el total de infecciones activas. Una cifra que, pese a su aumento, supone un freno al ritmo de expansión de la enfermedad, que durante semanas ha superado la decena nuevos en cada informe emitido por la Consejería de Salud.

En Andalucía, por su parte, sí ha descendido el número de casos y hay actualmente 334 activos, 11 menos que el viernes. Málaga sigue siendo la provincia con mayor número, 133 (diez menos más que el pasado viernes); seguida de Sevilla, con 97 (tres más); Cádiz, con 49 (los mismos que en el anterior parte); 22 en Córdoba (sin cambios); 19 en Granada (tres menos); 11 en Huelva (uno más), y tres en Jaén (sigue igual), dado que Almería se ha quedado a cero.

La Consejería de Salud también ha informado de que hay 94 casos en investigación -22 más que el viernes- y 209 descartados (13 más) de viruela del mono que se han declarado a la Red del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA). Asimismo, 206 casos antes confirmados ya están inactivos, lo que viene a ser 62 menos que en el anterior parte.