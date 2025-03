El aumento del caudal de Guadalquivir activa los planes de emergencia de Sevilla y su vega

Un día sin lluvias pero lleno de avisos y alertas por la crecida de los arroyos y ríos en la provincia y una fallecida y un desaparecido en Constantina por el temporal que ha traído la borrasca Laurence. El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz ha activado la fase de Emergencia por Alerta Nivel I ante el riesgo de daños por inundación con motivo del aumento del cauce de ríos y el caudal de desembalses que afectan a la cuenca del Guadalquivir. Tanto es así que, como es habitual cada vez que aumenta el caudal del río, se ha ordenado el cierre de las compuertas del muro de defensa. Se trata de una decisión que adopta el ayuntamiento tras haber hablado con la CHG esta mañana y ante la previsión de nuevas lluviasy la consiguiente crecida del nivel del río.

Entre otras medidas, el Parque Científico y Tecnológico Cartuja (PCT Cartuja) emitió un aviso a sus trabajadores para que retiren sus vehículos de la conocida como "Banqueta de la Expo", situada en el margen oeste de la Avenida Carlos III, donde se ubica el aparcamiento del Charco de la Pava, y eviten transitar por la zona. Esta medida se toma como precaución ante el notable incremento del caudal del río Guadalquivir. También se desalojó el parking de Torretriana por este motivo. Los trabajadores de este edificio, sede de algunas consejerías de la Junta de Andalucía, han tenido que abandonar sus puestos para retirar sus vehículos de la zona y así evitar posibles daños.

También se ha activado la fase de emergencia del Plan Territorial de Emergencia Local en Lora del Río ante la crecida del Guadalquivir que ha afectado a la zona de El Calerín y la barriada Al-Andalus. Como primeras medidas, el Ayuntamiento de Lora del Río ha habilitado de bombas de desagüe en estas zonas, así como otras medidas correctoras para evitar que el agua entre por el saneamiento en las viviendas de dichas ubicaciones. Gracias al muro de defensa y a la estación de bombeo, se está controlando la crecida del río. Según las previsiones de la CHG, que el río seguirá subiendo hasta la madrugada del miércoles, esperándose ahí la máxima cota.

La AP-4 como una playa

La autopista AP-4 (Sevilla-Cádiz), que se cerró el lunes a las 19:00 por acumulación de agua en el kilómetro 38 en Veteherrado, en Las Cabezas de San Juan amplió a lo largo de la mañana del martes el corte total a un tramo de 32 kilómetros, entre este punto y Dos Hermanas. Sobre las 18:00 se abrió al tráfico la autopista en el carril sentido Sevilla. Además Siguen cortadas las carreteras SE-4104 (De Alcolea a Estación de Guadajoz) por desbordamiento del río Corbones y la SE-4400 (De Aznalcollar a Escacena). A la espera de que baje el nivel del agua está la SE-6300 (De N-IV a Lebrija) y la SE-5209 (De las Cabezas a N-IV).

Cortes de trenes

La acumulación de agua dificultó la circulación ferroviaria entre las estaciones de San Juan y Niebla, por inundación de la vía en San Juan del Puerto (Huelva)¡, afectando a la línea Sevilla- Huelva, donde se volvió a restablecer el tráfico a las 17:00 y también se suspendió el tramo entre El Sorbito y Arahal (Sevilla) por este mismo motivo. Sobre las 17:40 se restablece la circulación entre Utrera- y Las Cabezas, quedando operativa de nuevo la línea Sevilla - Cádiz al completo.

El Centro de Coordinación de Emergencias 1-1-2, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta, coordinó durante la madrugada y la mañana del martes un total de 134 incidencias en Andalucía, principalmente en las provincias de Málaga (83), Huelva (17), Sevilla (15), Cádiz (11) y Córdoba (5) debido a las intensas precipitaciones.

Desde que comenzó a principios de marzo el tren de borrascas que está afectando a Andalucía, el 1-1-2 ha coordinado un total de 2.541 incidencias. Por provincias, Málaga ha sido la que ha concentrado el mayor volumen de avisos con 553, seguida de Cádiz (540) y Sevilla (489). Por detrás están Córdoba (292), Huelva (299), Granada (197), Jaén (109) y Almería (62).

La Junta mantiene activo el Plan Especial de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones en Andalucía (PERI) en fase de emergencia, situación operativa 1, ante las previsiones meteorológicas. Esta fase se refiere a un fenómeno que implica daños -o cuando en razón de oportunidad así lo considere la Dirección del Plan- y por la que son puestas en práctica las medidas necesarias para el socorro y la protección de las personas o bienes. La situación operativa 1 abarca emergencias que pueden controlarse mediante el empleo de los medios y recursos ordinarios disponibles en la Junta de Andalucía, o con apoyos puntuales de recursos cuya movilización no requiera de una coordinación específica por los órganos centrales del Sistema Nacional de Protección Civil.

La Algaba

Por otro lado, el Ayuntamiento de La Algaba ha habilitado la Plaza de Toros como refugio temporal para salvaguardar a los animales afectados por las inundaciones en varios campos del municipio y ante las previsiones de nuevas lluvias en los próximos días.

En este espacio municipal hay varios caballos, mulas y un perro, trasladados como medida de precaución y protección frente a las crecidas de agua que han afectado distintas áreas rurales. Esta iniciativa busca garantizar el bienestar de los animales, proporcionándoles un lugar seguro mientras persistan las condiciones meteorológicas adversas. Se han establecido horarios para dar de comer a los animales: de 9:00 a 11:00 y de 17:30 a 19:30.

El Ayuntamiento también ha cerrado el cementerio de San Bartolomé hasta nuevo aviso ante la crecida del rivera de Huelva como medida de seguridad ante la inaccesibilidad del camino.

Por otro lado, la Via C-421 (El Ronquillo a N-433) estuvo cortada por un árbol en calzada. No obstante, esta carretera está muy poco transitada ya que no tiene continuidad al estar cortada por el embalse de la Minilla. Además, la SE-6102 (Lora del Río a Puebla de los Infantes) ha tenido el problema de los desprendimientos de talud, que queda señalizado. No obstante, en la página de la DGT se habla de circulación difícil a la altura de Setefilla, posiblemente con un carril cortado, por avalanchas.

Sí ha abierto al tráfico la SE-9104 (De Cañada del Rosal a la Luisiana) y sigue cortada la SE-7201 (De Puebla de Cazalla a la Lantejuela) donde se prevé la apertura a lo largo de la mañana, cuando se terminen las labores de limpieza. Estos mismos trabajos se están realizando en la Via SE-225 (Marchena a la A-4) que permanece cortada por la retirada de barro. Permanece cortada el tramo de SE-5203 a la A-360 hasta la base de Morón y esta mañana se cortó la SE-4104 de Alcolea a Estación de Guadajoz. por la crecida del río Corbones.

A lo largo de la mañana se restableció el tráfico en la SE-3409 (de la SE-3410 a Salteras), la SE-3410 (de la N-630 a Gerena) y la SE-3405 (de Gerena a Olivares).Con dificultades, pero abiertas con las zonas de peligro señalizadas están la SE-3407 (de Valencina de la Concepción a Santiponce), la SE-6201 (de SE-5207 a límite provincia de Cádiz) y la Via SE-698 (de Lebrija al Río Guadalquivir).

También hubo incedencias en la SE-3405, Olivares, la SE-3410, Guillena,SE-5203 y SE-5206, La Gironda, SE-5209, Las Cabezas de San Juan, SE-6102, Setefilla, SE-6300, Lebrija, A-364, Marchena, A-460, Villaverde del Río, A-462 y A-8004, Brenes, A-8061, Huévar, A-8078, Santiponce.