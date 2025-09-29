La avería de un autobús de Tussam en Kansas City empeoró el colapso de tráfico este lunes

Tráfico intenso en los dos carriles para el tráfico de Kansas City ajeno al Tranvibús, este lunes.

El mismo día que se estrenaba el Tranvibús entre Torreblanca y Sevilla Este con Nervión se ha colapsado la avenida Kansas City hasta niveles insoportables por la avería de un autobús de Tussam. El bloqueo habitual de tráfico en Kansas City, a la altura de la infernal rotonda de la calle Éfeso (Polígono San Pablo), se ha visto empeorado este lunes de estreno del Tranvibús durante casi toda la mañana.

Uno de los dos carriles por los que debe mezclarse el tráfico ajeno a la nueva línea ha quedado bloqueado por el autobús de Tussam.

La cola de vehículos ha sido monumental este lunes, como se puede ver en la fotografía que encabeza esta información.

El autobús averiado con las puertas abiertas junto a un vehículo taller de Tussam en Kansas City. / D.S.

Un vehículo taller de Tussam ha tenido que acudir a la zona para tratar de reparar el autobús.