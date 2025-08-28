Un ayuno de 24 horas en Marinaleda para protestar contra la "barbarie" de Israel en Palestina

Una joven pide una Palestina libre durante una de las muchas manifestaciones celebradas ya a lo largo y ancho de todo el planeta.

El Ayuntamiento de Marinaleda acogerá este viernes una iniciativa más, de las miles que se han orquestado en todo el mundo, para protestar contra la barbarie que Israel está perpetrando en Palestina. También como la inmensa mayoría de ellas, no servirá de nada, pero por intentarlo no va a quedar. La idea, que ha partido de la Candidatura Unitaria de Trabajadores (CUT), es un ayuno de veinticuatro horas bajo el lema 'Por Gaza. Por la vida. Por la justicia'. "El hambre que voluntariamente asumimos no se puede comparar con la que sufren miles de personas en Gaza privadas de agua, comida, medicinas y refugio", reconocen los organizadores.

"El próximo viernes 29 de agosto llevaremos a cabo, a partir de las 10 de la mañana, un ayuno de 24 horas en el Ayuntamiento de Marinaleda para exigir el cese inmediato de los bombardeos y la violencia contra la población civil en Gaza; el fin del bloqueo y de la ocupación israelí en todos los territorios palestinos; que los gobiernos y organismos internacionales dejen de ser cómplices y actúen con urgencia para detener este crimen; y que se reconozcan y respeten los derechos del pueblo palestino a vivir en libertad, dignidad y soberanía", explica la CUT.

"Esta acción es un grito silencioso, pero firme, contra el genocidio que se está perpetrando en Gaza. Esta acción concreta es un acto simbólico y político que se desarrollará como gesto de dolor, resistencia y solidaridad con el pueblo palestino", prosigue la formación andaluza. "El hambre que voluntariamente asumimos no se puede comparar con la que sufren miles de personas en Gaza privadas de agua, comida, medicinas y refugio. Porque lo que pasa en Gaza nos interpela, nos duele y nos obliga", agrega.

La acción de protesta tendrá por marco el Ayuntamiento de Marinaleda. / M.G.

"Lo que estamos presenciando no es un conflicto, no es una guerra entre iguales: es una masacre, una ocupación prolongada y sistemática, con una clara voluntad de exterminio", dice también la CUT, que denuncia "la violencia indiscriminada ejercida por el Estado de Israel sobre una población civil cercada, bombardeada, desplazada y asfixiada". "No hay justificación posible para el asesinato de miles de personas, la mayoría de ellas mujeres, niños y niñas. No hay contexto que pueda blanquear la ocupación, el 'apartheid' y la destrucción planificada de una tierra y su pueblo", continúa.

Para la CUT, "cada minuto que pasa sin una condena clara y sin acciones concretas es un minuto más de complicidad". "El pueblo palestino está siendo castigado colectivamente por el hecho de existir. Y mientras tanto, los gobiernos occidentales (incluido el español) miran hacia otro lado, cuando no colaboran directamente con el régimen israelí", protesta.

La Candidatura Unitaria de Trabajadores invita "a toda la sociedad civil" a participar en esta acción en Marinaleda porque cree que "cada gesto cuenta".