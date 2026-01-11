El Ayuntamiento instala cámaras de seguridad en los mercados de abastos de La Candelaria y Bellavista

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Servicio de Consumo, ha ejecutado el suministro, instalación y mantenimiento de un nuevo sistema de videovigilancia en los mercados de abastos de La Candelaria y Bellavista, dos enclaves comerciales fundamentales para la vida de barrio. El presupuesto asciende a 9.438 euros (IVA incluido) y supone un refuerzo directo en las condiciones de seguridad de estas instalaciones municipales. La actuación contempla la implantación de un sistema de seguridad preventiva mediante CCTV con tecnología avanzada, que incluye ocho cámaras inteligentes en cada mercado, grabación en red, análisis de vídeo, notificaciones de alarma y acceso remoto seguro desde dispositivos móviles y ordenadores autorizados, según detallan fuentes municipales. Este sistema permitirá disuadir actos vandálicos, mejorar la vigilancia y facilitar a las fuerzas de seguridad la recuperación de imágenes ante cualquier incidencia.

Ocho cámaras

El sistema de videovigilancia que se instalará en dichas plazas de abastos es una solución moderna diseñada para reforzar la seguridad, prevenir actos vandálicos y facilitar la supervisión a distancia. De este modo, cada mercado contará con ocho cámaras, lo que permite cubrir de forma completa los accesos, pasillos y zonas sensibles. Estas cámaras se conectan a un sistema central que graba imágenes, detecta movimientos o incidencias y envía avisos en tiempo real a los dispositivos autorizados (móviles u ordenadores), facilitando una respuesta rápida ante cualquier situación.

Se trata de una actuación "necesaria para reforzar la seguridad tanto de los comerciantes como de los usuarios", proteger las instalaciones y "continuar impulsando unos mercados que son verdaderos dinamizadores de la vida de barrio, atendiendo demandas que llevaban años pendientes", remarcan las mismas fuentes.

En paralelo a esta iniciativa, los mercados de Bellavista y La Candelaria cuentan ya con su primer servicio específico de limpieza, que comenzó hace unas semanas y garantiza la limpieza diaria de zonas comunes, aseos, rampas y escaleras, además de la gestión de residuos y la reposición de materiales de higiene: un dispositivo implantado por primera vez en estos mercados y que responde a una "demanda histórica" de comerciantes y usuarios. La dotación del servicio de limpieza ronda los 95.000 euros del Ayuntamiento. Hasta la fecha, lo hacían los propios comerciantes, asumiendo ellos su coste. Asimismo, ambos mercados siguen contando con el servicio municipal de mantenimiento, puesto en marcha de forma pionera en otoño de 2023, que cubre necesidades de fontanería, albañilería y pequeñas reparaciones, y que se ha consolidado como una herramienta esencial para mejorar la operatividad diaria de estas instalaciones.