“Más de una hora de atasco para aparcar en mi garaje de Gavidia”

Las colas que a diario se forman en el aparcamiento rotatorio de la Plaza de la Concordia se han convertido en una terrible pesadilla para los vecinos que viven en las 200 viviendas de la Gavidia y su entorno. El Ayuntamiento de Sevilla mira para otro lado y se resiste a dar una solución a las reiteradas quejas de los vecinos por este problema de accesibilidad y por el aparcamiento ilegal que les afecta.

Hay cuatro aparcamientos subterráneos particulares en esta zona (tres en la Gavidia y un cuarto en Padre Tarín) a los que es imposible llegar por esas colas de coches en que se convierten a diario la calle Virgen de los Buenos Libros, el primer tramo de Jesús del Gran Poder y la calle Las Cortes. Otra entrada a la Gavidia es por San Juan de Ávila, que está cortada por obras. “San Juan de Ávila la cortan con la obra ahora cada dos por tres y si vienes de Baños no puedes acceder”, explican los vecinos.

A las colas de coches para entrar al parking de la Concordia se suma el problema del aparcamiento ilegal en el acceso a la Plaza de la Gavidia. Los coches ajenos al barrio empiezan a aparcar donde pueden por la Gavidia a las 4 y a las 5 de la tarde hasta las 8 y apenas dejan hueco para que pasemos con nuestro coche. El poco espacio que hay se ocupa con coches aparcados sin control que impiden la entrada de los vehículos que van a sus garajes particulares.

Tres calles de la Gavidia bloqueadas por las colas para acceder al aparcamiento de la Concordia / A.C.

“Esto es una ratonera. Estamos atrapados. Dime tú por dónde entramos. Nos obligan a guardar la cola. El otro día estuvimos mi madre y yo una hora y cuarto en la cola desde Baños hasta que metimos el coche en el garaje y me asusté porque mi madre se empezó a encontrar mal del agobio. El problema es que los vecinos no tenemos un carril para entrar y salir de nuestra casa. Hay vecinos que no quieren moverse de su casa a las horas conflictivas. Yo no puedo vivir así porque tengo aquí mi trabajo también. Antiguamente te llevabas 10 minutos esperando. Ahora el problema es que no viene la Policía a cortar la entrada de más coches desde Baños”, protesta Alfonso Casellas, vecino de la zona desde hace décadas y dueño de un negocio también en este enclave.

Luis Rodríguez, administrador de tres bloques en la Gavidia y entorno con un centenar de viviendas, corrobora que la zona está “muy colapsada” de tráfico, especialmente en las épocas más comerciales, porque el único acceso para los clientes del aparcamiento de la Concordia y para los vecinos es por Virgen de los Buenos Libros. En su caso ha sufrido colas que no bajan de los 25 minutos.

Una propuesta vecinal es que la entrada del parking rotatorio sea la salida y viceversa. / Juan Carlos Vázquez

Un paso exclusivo para los residentes

Los vecinos han pedido al Ayuntamiento que habilite calles por donde puedan entrar a sus garajes en la Gavidia. "Que el Ayuntamiento nos diga qué carril tenemos para acceder que no tengamos que esperar la cola del aparcamiento de la Concordia".

La solución más lógica y razonable que reclaman los residentes es un acceso exclusivo para ellos diferente al del resto de clientes del aparcamiento rotatorio. La propuesta de los vecinos es que se habilite para entrada y salida de los coches de residentes de sus garajes la calle lateral que separa el edificio de la antigua comisaría de Policía con la plaza de la Concordia, una calle donde ahora están los contenedores de basura.

"Esta calle lateral si fuera para el residente sería ideal porque es lo que menos vuelta obliga a dar. Nos tienen que dar un acceso. O poner ahí un doble carril donde nadie aparque o que nos dejen entrar por la calle de Las Cortes o que nos dejen entrar por San Juan de Ávila a las cerca de 300 familias que vivimos aquí", relata Casellas.

El aparcamiento en superficie irregular en la Gavidia es una constante. / Juan Carlos Vázquez

Casellas lamenta que el Ayuntamiento se niega a habilitar una calle exclusiva para los residentes porque considera que colapsa la entrada del Corte Inglés y se forma el guirigay en el Hotel América, en el Duque.

Los vecinos cuentan que hace años podían entrar por calle Baños directamente a la Plaza o aparcar en los alrededores. Ahora no pueden. “Los vecinos estamos aburridos, amargados. Como han quitado todas las zonas para aparcar por el centro desde Jesús del Gran Poder a San Lorenzo todo el mundo quiere aparcar aquí en las calles de la Gavidia y entorno”, se lamenta Alfonso Casellas.

Cambiar los accesos al parking de la Concordia

Otra de las opciones que plantean los residentes es que se invierta la localización de la entrada del aparcamiento de la Concordia que gestiona SABA, para que se acceda de forma más directa por donde ahora está la salida de los vehículos del parking subterráneo. La propuesta apunta a invertir la salida y la entrada actual para que no haya colas de vehículos dando un rodeo tan grande para meter el coche en el parking rotatorio. Actualmente la cola de coches ocupa la calle Virgen de los Buenos Libros, sigue por Jesús del Gran Poder y gira por Las Cortes para llegar al aparcamiento. Con esta propuesta la entrada sería directa por Virgen de los Buenos Libros.

El concesionario SABA responde, a preguntas de este periódico, que “la ordenación y regulación viaria no es competencia de Saba”, con lo que remite cualquier solución al Ayuntamiento de Sevilla.

El Corte Inglés dice que sus clientes usan poco este aparcamiento (un 10% del total, según sus datos) debido a que cada vez es más complicado entrar con el coche al centro. El centro comercial señala que la mayor parte de sus clientes llegan a pie o en transporte público.

La calle Padre Tarín se descarta como posible vía de entrada de los vecinos a sus garajes de la Gavidia por el giro tan cerrado que tiene. Por eso solo puede ser una calle de salida, aunque sea a costa de hacer varias maniobras.

La entrada por Baños hacia San Vicente y Virgen de los Buenos Libros es otro agobio para los residente. A veces la Policía corta la calle Baños en el momento en que se satura de coches el parking de la Concordia y deja pasar a los residentes. “¡Cada día hay una liada! Nos han cortado Baños y me han dejado pasar cuando muestro que soy residente. Pero luego sufres los efectos de los que empiezan a aparcar aquí fuera irregularmente. Aparcan tantos que se queda un solo carril de paso. Así que venimos por la calle de las Cortes, te comes la cola de coches y te quedas atrapado, no puedes girar hacia la Gavidia a tu garaje”, protesta Casellas.

Antiguamente los vecinos de la Gavidia tenían colas en Baños, pero podían aparcar en otras zonas del centro. O podían acceder por Baños directamente a la Gavidia. Actualmente el tramo más cercano a Baños es peatonal y los veladores ocupan la parte de la Gavidia que linda con Baños. Así pues, por ahí tampoco pueden meter los coches los residentes para llegar a sus garajes.

“Esto es una ratonera. Estamos atrapados. Dime tú por dónde entramos. Nos obligan a guardar la cola. El otro día estuvimos mi madre y yo una hora y cuarto en la cola desde que entramos en Baños hasta que metimos el coche en el garaje y ya me asusté porque mi madre se empezó a encontrar mal del agobio .El problema es que los vecinos no tenemos un carril para entrar y salir de nuestra casa, Ese es el problema. Hay vecinos que no quieren entrar ni salir de sus casas a las horas conflictivas. Yo no puedo vivir así porque tengo aquí mi trabajo también. Antiguamente te llevabas 10 minutos esperando. Ahora el problema es que no viene la Policía a cortar la entrada de más coches desde Baños”, protesta Casellas.

Los viernes desde primera hora de la tarde y los sábados por la mañana y por la tarde se forman grandes atascos para acceder al aparcamiento. “Aquí a las 4 o las 5 de la tarde ya hay coches aparcados en las dos direcciones”, dice Casellas, que asegura que el Ayuntamiento se niega a habilitar una calle exclusiva para los residentes porque colapsan todo lo que es la entrada del Corte Inglés y se forma el guirigay en el Hotel América, en el Duque.

Hay “bronca diaria” entre los vecinos y los que aparcan irregularmente impidiendo el paso. Casellas cree que mejorar la señalización de la zona con pivotes a la salida de Las Cortes podría solventar algo.

Los vecinos han llamado a la Policía, han puesto denuncias y le han trasladado el problema, con vídeos incluidos, a la delegada del distrito casco antiguo Amidea Navarro. El administrador Luis Rodríguez también ha avisado del problema a la delegación de Movilidad.

Los vecinos no pueden esperar al proyecto de reurbanización municipal de la zona ligado al promotor del nuevo hotel para que se solucione su problema. El coste de la actuación de peatonalizar esta zona lo pagan los promotores.

El estreno del nuevo hotel de la Gavidia cuando esté acabada la obra obliga a buscar una solución de movilidad acorde con la zona y con las necesidades de los vecinos.