El Ayuntamiento modernizará los baños del colegio Mariana de Pineda, con más de 40 años

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la delegación de Edificios Municipales, ha invertido más de 185.000 euros en en el CEIP Mariana de Pineda, en la barriada de Las Naciones, para modernizar los aseos del colegio, datados del año 1983, y para renovar su pista deportiva totalmente. Esta última actuación ya se ha completado.

En primer lugar, con una inversión de 160.000, “este centro y toda su comunidad educativa, con los alumnos como grandes protagonistas, tendrán por fin unos baños del siglo XXI y que cumplirán todas las necesidades actuales, a diferencia de los existentes hasta ahora que tenían más de 40 años, como muchos de otros de la ciudad; señal del abandono de décadas en los colegios públicos”. Como señala el alcalde, “hemos proyectado y estamos ejecutando unos modernos aseos que atenderán una petición histórica de profesorado, dirección, ampa, padres, madres y alumnos”

El actual espacio contaba en la planta primera con dos núcleos de aseos, uno se adaptará a educación infantil y el otro a educación primaria y aseo adaptado. En la planta segunda, existe un núcleo de aseos para educación primaria y aseo adaptado.

La actuación consiste en la renovación de instalaciones de electricidad, fontanería y saneamiento, ejecución de nuevos revestimientos: alicatado, solado, techos y pintura; nueva distribución con cabinas de paneles fenólicos y adaptación de los aparatos sanitarios al tamaño adecuado para educación infantil; sustitución de carpinterías, puertas y ventanas.

Por otro lado, el gobierno municipal ha renovado la pista deportiva central del centro con una inversión de más de 25.000 euros. Esta acción se une a las decenas de nuevas pistas deportivas renovadas en decenas de colegios públicos de todos los distritos de Sevilla.

Avalancha de obras en los colegios de Sevilla

“Estos trabajos se enmarcan dentro de la avalancha de obras que venimos realizando, estamos ejecutando y llevaremos a cabo en los colegios públicos de Sevilla, para sacarlos así del abandono de décadas”, ha señalado la delegada de Educación, Blanca Gastalver.

En este sentido, el alcalde ha recordado que “61 colegios públicos de Sevilla están o han estado de obras o con actuaciones importantes durante el verano”. Por todo ello, “en estos momentos este equipo de gobierno tiene más de 5,5 millones de euros en ejecución en numerosas obras y actuaciones en casi 50 centros educativos de la ciudad de Sevilla”.

Por otro lado, el alcalde ha señalado que “más de 2,5 millones de euros están en estos momentos en tramitación. Esto quiere decir que estas obras van a comenzar en breve”. Del mismo modo, Sanz ha señalado que “en estos momentos se están redactando proyectos con un valor total de 1,7 millones”.

Todo ello “se suma a los 2,5 millones en activo del contrato de mantenimiento y otros 2 millones en otras actuaciones en la misma materia al margen de dicho contrato".

“Estas cifras se suman a la inversión ya desde nuestra llegada al gobierno en 2023, 5,4 millones de euros en obras en más de 60 colegios, algunas que no ejecutó el gobierno socialista y otras que estuvieron condicionadas al retraso de la aprobación de los presupuestos de 2024 que se pusieron en marcha en agosto del año pasado”.

Como ha destacado Sanz, “este plan especial puesta a punto colegios es una realidad. Durante todo el mandato se van a realizar actuaciones en prácticamente los 103 centros escolares de Sevilla, priorizando las obras de primera necesidad. Hemos puesto en marcha también una plataforma de incidencias PGICS. En esta plataforma quedan integrados todos los servicios de mantenimiento con la finalidad de la prestación más eficaz e inmediata a todos los centros de infantil y primaria”.

Destaca el contrato de mantenimiento, “el más ambicioso que se recuerda el Ayuntamiento de Sevilla y que multiplica por ocho al que dejó el PSOE, pasando de 300.000 euros a 2,5 millones de euros”, ha indicado el alcalde. A los que se suman otros 2 millones de euros en diferentes actuaciones de mantenimiento; entre ellas, el mantenimiento de las instalaciones adiabáticas y jardinería, entre otros”.

“Hemos incrementado un 300% el contrato de desbroce de los colegios públicos: pasando de 200.000 a 600.000 euros, hemos puesto en marcha un servicio novedoso de apoyo técnico para incrementar la seguridad y mejorar el control de las obras en los colegios. Una inversión de casi 900.000 euros en dos años”, ha recordado la delegada.

“Los colegios de Sevilla están en marcha. La hoja de ruta marcada para recuperar del abandono los colegios de Sevilla sigue su camino. Una inversión que no es más que la punta del iceberg de todo el trabajo que desarrollaremos para sacar del abandono los colegios de la ciudad”, ha finalizado Sanz.