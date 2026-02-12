El Ayuntamiento de Sevilla elimina el asentamiento chabolista 'Reina de los Ángeles' tras 35 años en el Polígono Sur

El Ayuntamiento de Sevilla ha completado este jueves la erradicación del asentamiento chabolista Reina de los Ángeles, ubicado entre la calle homónima y la Avenida de la Paz, en el Polígono Sur. La última familia ha sido realojada, poniendo fin a más de tres décadas de infravivienda que comenzaron en 1991 con 20 chabolas y que alcanzaron las 24 infraviviendas en 2023.

El alcalde José Luis Sanz ha celebrado el cierre definitivo de este enclave, destacando que entre 2021 y 2023 tan solo se desmontaron 6 infraviviendas, mientras que su equipo de Gobierno ha desmantelado 24 en dos años y medio. "Hoy cumplimos un compromiso con la dignidad de estas personas y la salud pública: hoy cerramos este asentamiento y abrimos una nueva etapa para los sevillanos que aquí vivían y para los vecinos del entorno", ha afirmado el primer edil.

Programa de acompañamiento social con 14 técnicos

El Consistorio ha trabajado individualmente con cada familia, coordinando el realojo y activando un servicio municipal específico de atención continuada que acompaña antes, durante y después de la reubicación. Este dispositivo, puesto en marcha en 2024, refuerza a los Servicios Sociales con 12 técnicos de Integración Social y 2 coordinadores.

"Con una inversión de más de 1,5 millones de euros hemos reforzado el gran trabajo del personal municipal con las familias realojadas prevenientes de asentamientos chabolistas, instruyendo a sus miembros en hábitos domésticos, capacidades para gestionar la economía familiar, adquisición de competencias parentales, mediación vecinal y acceso a recursos sanitarios, educativos y laborales de sus nuevos hogares", ha recalcado Sanz. El alcalde ha subrayado que realojar no consiste solo entregar una llave, sino garantizar una buena convivencia y un futuro próspero.

El solar acogerá vehículos de Lipasam

El terreno del antiguo asentamiento pasará a ser provisionalmente un aparcamiento de vehículos de Lipasam, en el que se albergarán, al menos, 5 baldeadoras, 15 barredoras, 5 camiones brigada, 9 motocarros, 2 vehículos hidrolimpiadores y 1 camión compactador. Esta flota ocupa actualmente una explanada del Centro Deportivo Polígono Sur, del IMD, que pasará a tener el uso deportivo que corresponde a este espacio.

Objetivo de eliminar el chabolismo en Sevilla

José Luis Sanz ha recordado que "seguimos avanzando con la misma hoja de ruta que hemos seguido en Reina de los Ángeles hasta eliminar el chabolismo en nuestra ciudad, dignificando la vida de estas personas, brindándoles oportunidades para una nueva vida en condiciones de habitabilidad, alejados de infecciones y con todas las garantías". El primer edil ha finalizado señalando que este es un paso más para reducir las desigualdades en Sevilla y mejorar la calidad de vida de los barrios.