El Ayuntamiento de Sevilla no tiene previsto retirar los coches de caballo

Los coches de caballo son un atractivo turístico más de la ciudad, como ocurre en otras ciudades europeas como Salzburgo, Bruselas o Brujas. El Ayuntamiento apuesta, por ahora, por el mantenimiento de las 97 licencias existentes en la ciudad.

Ayer se revocaron en Málaga las 25 licencias que quedaban desde 2018. En Sevilla, la situación es completamente diferente. Desde el Ayuntamiento se están teniendo contactos con el sector y el Colegio de Veterinarios para realizar modificaciones de la ordenanza, especialmente en el tema del trabajo cuando hay altas temperaturas.

Actualmente existen unas recomendaciones, pero la idea es que en un futuro estén incluidas dentro de las ordenzas que de este modo, incluirá los preceptos de la Ley de Bienestar Animal.

Además de las ordenanzas sobre transporte de viajeros en coches de caballo, cuya última modificación en el año 2014, la actividad está regulada por la ordenanza de protección bienestar y tenencia responsable de animales, la Ley de Protección de Animales de Andalucía y la conocida como Ley de Bienestar Animal.

Uno de los cocheros explicó que además, los animales tienen revisiones veterinarias continuas, y el GrupoGiralda de la Policía Local está vigilante por si hay algún incumplimiento tanto en el trato a los animales como en la actividad en sí.

Desde una de las asociaciones de cocheros recordaron que hay numerosas familias que viven de este sector y que el destino de los caballos si dejaran de tirar de estos carruajes, “sería el matadero”.